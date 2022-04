A hagyományteremtő rendezvény az intézmény ágazati alapvizsgát megszerző tanulóinak kívánt segítséget nyújtani azzal kapcsolatban, hogy miként döntsenek jövőbeli tanulmányaikról, szakmaválasztásukról.



Személyes tapasztalat



A szakmaválasztó és a pályaorientációs program alapvetően a pályaválasztás előtt álló, specializációt választó 10. évfolyamos iskolásoknak szólt, hiszen ekkor a diákok életük szempontjából fontos választás elé kerülnek, dönteniük kell arról, hogy mely szakmát sajátítsák el.

A 2020/2021-es tanévtől kezdődően a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumba informatika és távközlés ágazatra is jelentkezhetnek a végzős tanulók. Nekik a kétéves ágazati alapoktatás sikeres elvégzése után választaniuk kell a szakirányok közül. Pozsgai Nándor végzős tanuló is éppen ezért jött el a rendezvényre. Érdekli az informatika világa, a szoftverfejlesztés, a tesztelés. Neki, bár szülői sugallatra érkezett, az iskola is nagyon szimpatikus.

– Édesapám ide járt, szerinte ez nagyon jó iskola. Az ő javaslatát is követve gondoltam azt, hogy eljövök a pályaorientációs napra. Szeretném megismerni a képzés szakirányait, mert most még nem tudom, melyik lenne a legmegfelelőbb számomra. Négy közül lehet választani. Ezek, a szoftverfejlesztő, a hálózatépítő, a rendszergazda és a távközléstechnikai műszerész. Végigjárom a felkínált programokat, s talán nap végére el tudom majd dönteni, hogy melyik irány kötne le a leginkább, melyiket lenne érdemes választanom.