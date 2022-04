– Séta, játék, beszélgetés, nevetés, okos gondolatok, főhajtás és sok-sok, és még annál is sokkal több kultúrtörténeti ismeret, így összegezném a honismereti, média- és fotószakkör tanulmányi kirándulását – fogalmazott Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a Földes Ferenc Gimnázium igazgatóhelyettese, a szakkörök vezetője. – Első úti célunk Gödöllő volt. A buszon, ahogy a szakkör kirándulásain már régi hagyományunk, Erdődi István tanár úr és jómagam tartottunk idegenvezetést. Meséltünk az 1933-as gödöllői cserkészdzsemboriról, szinte első kézből, hiszen nagyapám jelen volt fiatal fiúként, a gödöllői Grassalkovich-kastély történelemben játszott szerepéről, az épület és a park jellegzetes stílustörténetéről is. Majd egy budapesti fotófesztivál nyitókiállítását – Strand az egész világ – néztük meg, nem csak fotósszemmel a Műcsarnokban. Izgalmas, gondolatébresztő és kicsit megosztó a kiállítás – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Ellentmondások

Mint mondta, Martin Parr az európai kortárs fotográfia egyik legismertebb képviselője, a mindennapi élet jelenségeinek kutatója, krónikása. Főbb témái a rossz ízlés, a gyorsan változó értékek, a nemzeti sajátosságok, a sztereotípiák és a tömegkultúra ellentmondásai.

– Ha a képben a történetet és magunk másokról alkotott sztereotípiáit is látjuk, van miről beszélgetni a kiállítás kapcsán. Egyik tanítványom fogalmazta meg szellemesen: „Strand az egész világ és strandoló benne minden férfi és nő”. Maradtunk a modern gondolatok megvalósulásánál, és következő állomásunk a Magyar Zene Háza volt, majd pedig egy kis időutazással a millennium korával és a Városligetben található számos emlékével ismerkedtünk. Majd egy belvárosi sétával az Országházhoz és az Összetartozás Emlékhelyéhez érkeztünk. Belefért ebbe a gyönyörű napsütéses, virágba borulós tavaszi kirándulásba múlt, jelen jövő, önfeledt játék a Magyar Zene Háza melletti zenei játszótéren csakúgy, mint gondolkodás a gyorsan változó és a tartós, nemzedékeken, nemzeten át fennmaradó értékekről. Tanulmányutunkat a „Komplex tehetséggondozás a Földes Ferenc Gimnázium hon­ismereti, média és fotóműhelyében” pályázat keretében szerveztük meg. Izgalmas fotók is készültek a kiránduláson Érsok Réka, Éliás Balázs, Galambos Dávid, Oláh Kristóf jóvoltából, és én is kattintottam párat – tette hozzá az igazgatóhelyettes.

(A borítóképen: Persze fotók is készültek az út során)