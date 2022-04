A polgármester az Észak-Magyarországnak elmondta, Encsnek hivatalosan 2000-től van ipari parkja. Területe 90 hektár, ebből körülbelül 40-45 hektár van szabadon. A probléma az, hogy hiányzik az infrastruktúra, és hogy a terület nagy része osztatlan közös tulajdonban van. A termelőszövetkezet privatizációja után alakult ki ez a helyzet.

– Már másfél éve gondolkozunk azon, hogy milyen lépéseket kellene megtennünk az ipari park fejlesztésével kapcsolatban, és összeállítottunk egy koncepciót annak érdekében, hogy első körben legalább helyi vállalkozóknak tudjunk helyet biztosítani az ipari parkban. Olyan cégeknek, melyek terjeszkedni szeretnének, és munkahelyet biztosítanának a térségben élő embereknek. Az önkormányzatnak jelenleg 7-8 hektár saját területe van az ipari parkban, ehhez szeretnénk vásárolni 1 hektárt zöldmezős beruházáshoz, és további 6 hektárt olyan tulajdonosoktól, akik barnamezős területekkel rendelkeznek. Ezeket kármentesítenénk, és így már körülbelül 15 hektárnyi területtel rendelkeznénk. Mindehhez az uniós pályázati forrás nyújtana segítséget – sorolta Mikola Gergely.

Csarnokot építenének

Hozzátette: azonban ahhoz, hogy vállalkozások települhessenek be, ki kell építeni a megfelelő infrastruktúrát, bővíteni kell az elektromos áram kapacitását és utat építeni. – Az ipari parkot szeretnénk alkalmassá tenni arra, hogy akár 5-6 hektárt igénylő cég is be tudjon költözni. Szeretnénk építeni egy közel ezer négyzetméteres, bérbe adható csarnokot irodákkal, melyet bérbe tudnának venni tőlünk vállalkozók, akár szerelőüzemnek is. Ha a közeljövőben bejelentkezik valaki, akinek már van konkrét elképzelése, akkor a csarnokot az ő igényei szerint alakítjuk ki.

– Az M30-as autópálya átadása óta vannak érdeklődők az ipari parkra. A múlt héten két helyi céggel is megegyeztünk. Ők 4-5 ezer négyzetméter területen logisztikai célú beruházással szeretnének betelepülni és fejleszteni saját vállalkozásukat. Tulajdonképpen a lakóövezetből költöznének ki az ipari parkba. Elsőként azokat a területeket kívánjuk fejleszteni, melyek az önkormányzati tulajdonú telkek mellett fekszenek, mert ott van rá reális esély, hogy új vállalkozások pályázzanak rá – mondta a polgármester.

Megtudtuk, jelenleg 33 cég van a város ipari parkjában, azonban ez a szám csökkenni fog, mert az autópálya építésében részt vevő vállalkozások elköltöznek. Mikola Gergely szeretné, ha olyan munkahely is létesülne a város határában, ami legalább 50-60 embert foglalkoztat.

(A borítóképen: Az encsi ipari park. Fotó: PH)