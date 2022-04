Bár egy nagyon fontos választás kampányának finisében vagyunk, de a diósgyőri bevásárlóközpontról folyamatosan jönnek a hírek, az új fejleményekről dr. Kiss János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselőjelölt beszélt.



Hol tart jelenleg a beruházás előkészítése?

Hónapokkal ezelőtt kezdtünk el foglalkozni a projekttel, az volt az álmunk, hogy Diósgyőr szívében, egy elhanyagolt, gazos területen felépüljön egy csoda. Egy olyan létesítménykomplexum, ami egyszerre szolgálja ki a diósgyőriek kereskedelmi igényeit és a környéken lakók sportolási és szabadidős szándékait is. Sok lakossági igény fogalmazódott meg, olyan kérések is megszülettek, amelyek Miskolcon még nem találtak meghallgatásra. Kértek a miskolciak például kutyaagility-parkot vagy BMX-pályát is. Szerencsére minden igényt sikerült beilleszteni a tervekbe. És elmondhatom, hogy a nagybevásárlásokkal sem lesz ezután probléma, hiszen egy több mint 4 ezer négyzetméter alapterületű hipermarket költözik be a központba.

Elkészültek a látványtervek. A helyi közösség javát és az idegenforgalmat is szolgálja majd a beruházás



Diósgyőr tehát egy újabb nagy projekttel gazdagodhat, vagyis a vár fejlesztésén kívül egy újabb nagy építkezés kezdődhet el?

Pontosan így van, a bevásárlóközpont ügye jól halad előre. De a Diósgyőri vár is ütemesen épül, a források pedig rendelkezésre állnak, hiszen a hetekben 4 milliárd forint érkezett meg Miskolcra. Jelenleg is kétszázötven mesterember dolgozik a váron, a cél nem változott: a vidéki Magyarország leglátogatottabb turisztikai célpontjának kell lennie. Persze nem könnyíti meg a célok elérését a miskolci baloldal viszonyulása a várhoz, sajnos úgy tűnik, hogy nem szívügye a Diósgyőri vár. Egész egyszerűen megpróbáltak negatív kampánytémát csinálni belőle az elmúlt hetekben, és elkezdték luxusberuházásnak nevezni. Úgy tűnik, nem tudják felmérni, hogy a felújított vár mekkora lökést fog adni a miskolci turizmusnak. Persze a miskolci baloldal minden kormányzati nagyberuházást következetesen csak luxusberuházásnak hív, valószínűleg azért, mert ők maguk semmilyen komoly fejlesztéssel nem tudtak előállni az elmúlt két és fél évben. A baloldali városvezetés mindeközben nem veszi észre, hogy miközben a várnak folyamatosan negatív reklámot csinál, azzal csak a vár turisztikai jövőjét nehezíti el, és azoknak a vállalkozásoknak árt, amelyek már a vár környékére települtek, vagy most terveznek odatelepülni.





Ha elkészül a bevásárlóközpont, az milyen előnyökkel fog járni a környéken lakóknak?

Először is nyilvánvalóan komfortosabb lesz a mindennapi élet, hiszen gyorsabban lehet elintézni a bevásárlásokat, kevesebb időt kell autóban tölteni, több idő marad a családra, jobb lesz a levegőminőség, és több lesz a sportolási lehetőség. Sokat fog javulni a diósgyőriek életminősége.



(A borítóképen: Dr. Kiss János)