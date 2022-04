Április 12-én óvodások és helyiek együtt díszítették a város tojásfáját. Számos programmal készült az önkormányzat a rendezvényére, ahol vidámságból nem volt hiány.

Összefogással még színesebb

A kezdeményezés 2021-ből való. A tojásfát és a mellette lévő területet, illetve a téren lévő kisebb fákat is feldíszítették, így a tojások mellett nyulak is várták az arra sétálókat.

A pandémia idején a közösségi rendezvények hiányát szerette volna pótolni az önkormányzat, amikor a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda dolgozóival közösen díszítették fel a város első tojásfáját, és biztosítottak lehetőséget a helyiek számára, hogy egyénileg ők is elhelyezhessék díszeiket a fán – mondta Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere. Hozzátette: idén végre közösségi rendezvényként folytatódhatott a hagyomány, hiszen a díszítésben az óvodások és a város lakói is részt vettek. Ez alkalommal is került „első” dísz a fára, melyet a település egyik legfiatalabb polgára helyezett el az ágak között. Kisgyermekes családok, nagyszülők egyaránt részt vettek a közös munkában, miközben a gyerekek számára kisállat-simogató, vetélkedők és sorversenyek biztosították az örömteli szórakozást. Az óvodások a fa díszítése közben tavaszi verseket szavaltak és dalokat énekeltek, majd belevetették magukat a játékba.

A kereszténység legnagyobb ünnepéhez kapcsolódó hagyomány a hímes tojások készítése, melyek mintája, színe, technikája különböztet meg minket más népektől, és még az országhatáron belül is eltérőek a motívumok. Nagyböjt havában, húsvét előtt, a legjelentősebb keresztény hagyományra emlékeztetnek a szervezők kezdeményezésükkel. A fán az ünnep végéig mindenkinek lehetősége volt elhelyezni hímes tojásait – tudatta a polgármester.

(A borítóképen: Közösségi esemény lett a felsőzsolcai tojásfadíszítésből)