„Hetvenkét méter - Képek és történetek Miskolc jelképéről, az Avasi kilátóról” címmel két könyv is megjelent az Észak-Keleti Átjáró Egyesület kiadásában. Az előbbi tavaly augusztusban, az utóbbi most: a múlt héten mutatták be (hol máshol?) az Avasi kilátó kávézójában. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány ötlete már évekkel ezelőtt megszületett, tudtuk meg Darázs Richárdtól, az egyesület elnökétől.