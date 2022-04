Néhány napja kezdődött el a miskolctapolcai park felújítása. A beruházás várhatóan 2023 tavaszáig tart. A projekt keretében kialakítanak egy tanösvényt is, de teljesen megújul a Csónakázó-tó környéke is. A munkálatok során a parkokban lévő sétányok megújulnak, új utcabútorokat és pavilonokat helyeznek ki, és a Csónakázó-tavat is megszabadítják a felgyülemlett felesleges iszaptól.