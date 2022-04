– Semmi előzménye nem volt a háború kitörésének. Bár mondogatták egyesek, hogy megtámadnak minket az oroszok, de konkrétat senki nem tudott. Február 24-én hajnalban nyugodtan aludt az egész család, egyszer csak hatalmas robbanás rázta meg a várost. Majdnem az összes ablaküvegünk kitört a légnyomástól, még a lakásban levő belső üvegek is – idézte fel azt a rettenetes napot Varga György, aki a Kijevtől 250 kilométerre fekvő városból, Vinnicjából menekült feleségével és négy gyermekével Magyarországra.

Kalandos útjuk regénybe illő, olykor több kilométert gyalogoltak, végül április 6-án értek át a határon. Ma már jól vannak, Hernádkakon leltek ideiglenes otthonra. A napokban látogattuk meg őket. György kárpátaljai magyar, családja csak ukránul beszél.

Ennek ellenére Ludmilla, a feleség és a gyerekek is „jó napot kívánok!” köszönéssel fogadtak minket.

Rómeó 15 éves, Milán 11, Erzsike 7, Zsófika pedig másfél. György megtörten mesélt az elmúlt hetek megpróbáltatásairól, mint fogalmazott, idegileg teljesen kikészült.

– A robbanás után megszólaltak a légvédelmi szirénák is, akkor tudatosult bennem, hogy mi történt; elkezdődött a háború. Azt sem tudtuk hirtelen, merre szaladjunk. Gyorsan öltöztettük a gyerekeket, és szaladtunk le az utcára a 7. emeleti lakásunkból – emlékezett György. – Arra sem volt időnk, hogy táskákat pakoljunk össze. Felhívtam a főnökömet, mert egy autószerelő-műhelyben dolgoztam szerelőként. Azt mondta, ne aggódjak, küld egy kocsit, elvisz minket a város szélén fekvő telkére. Azon áll egy ház, ahol biztonságban lehetünk. Pince is van, oda le lehet menni, ha megszólalnak a szirénák. Pár napra elég élelmiszert is találunk. Tíz napot töltöttünk a főnököm házában, de borzalmas volt! Naponta tízszer is megszólalt a sziréna, akkor gyorsan leszaladtunk a pincébe. Ott ültünk egy-két órát, aztán felmentünk egy kicsit, hogy együnk valamit, aztán újra futás a pincébe. Azért a mi városunkban robbant az első rakéta, mert volt ott egy katonai bázis, ahol fegyvereket raktároztak. Szinte mi kaptuk az első bombákat Kijev mellett. A szirénák pedig azért szólaltak meg olyan gyakran, mert felettük repültek a repülőgépek a főváros felé – magyarázta György.

Nem fértek fel

Azzal folytatta, hogy szerencsére ennivalójuk volt, mert a főnöke előre odaadta neki a fizetését, és tudtak vásárolni.

Közben szép lassan áthordták a lakásukból a ruhákat és a legfontosabb konyhai eszközöket. Azonban elhatározták, hogy elindulnak Magyarországra. Annál is inkább, mert György édesanyja itt lakik, Kecskeméten. Megvették a vonatjegyet Csapig, mert Záhonynál akartak átkelni, de hiába mentek ki az állomásra három napon keresztül, nem fértek fel a szerelvényre.

Aztán hoztak egy olyan szabályt, hogy már nem kell fizetni a vonatjegyért, és a nagycsaládosok szállhatnak fel először. Így jutottak fel végre az egyik szerelvényre, de ez nem volt álomutazás.

Elveszett iratok

– Hogy mi volt azon a vonaton!? Borzasztó! Egymás hegyén-hátán az emberek, és egyre csak nyomultak fel a kocsiba, hogy kimeneküljenek a járásból. Alig találtam egy kicsi helyet a feleségemnek és másfél éves kislányunknak. Nyolc és fél óráig fél lábon álltam, ráadásul teljes sötétségben utaztunk, mert nem lehetett villanyt gyújtani az esetleges támadások miatt. Az egyik állomáson sokan leszálltak, akkor már egy kicsit lazábban voltunk. 16 óra utazás után szálltunk le Csapon, de akkor ért bennünket az újabb csapás. Valaki elvitte a hátizsákomat, vagy direkt, vagy véletlenül a nagy sötétben. Viszont abban tartottam az összes iratomat. Azok nélkül nem indulhattunk a határra, hiszen úgysem engedtek volna át. Akkor úgy döntöttünk, hogy először Ungvárra megyünk. Az állomáson kialakított menedékhelyen töltöttünk két éjszakát, mert a városban egyetlen szabad szállás sem volt a rengeteg menekült ember miatt. Szerencsére az interneten keresztül megismerkedtem egy kedves segítővel, Erzsikével. Ő felajánlotta, hogy menjünk a Nagyszőlősi járásba, a Csepe nevű faluba. Ott az óvodában menhelyet alakítottak ki az ukrán menekülteknek. Ez nagyon jó lehetőségnek tűnt, ugyanis nagyszőlősi születésű vagyok, és a papírjaimat ott tudtam csak újra megcsináltatni – sorolta György.

Hivatalok útvesztői

Újabb gyötrelmes hetek következtek. Végigjárni az összes hivatalt, majd a katonaság különböző osztályait. Györgynek ugyanis olyan papírokra is szüksége volt, hogy felmentették a katonai szolgálat alól, mert kétszer volt agyi infarktusa, ami miatt korábban lebénult a fél oldala. Szerencsére helyrejött, de a katonai szolgálat alól felmentést kapott.

Egy hónapon keresztül mindennap a hivatalos ügyeket intézte, mindenütt órákig kellett sorban állnia. Végre, április 6-án úgy tűnt, hogy indulhatnak a határra. De a sors nem volt hozzájuk kegyes. Kiderült ugyanis, hogy a katonaságtól hiányzik még egy pecsétes papír.

Újra vissza Nagyszőlősre, két és fél óra alatt sikerült megszerezni a szükséges iratot, és végül délután 5 óra körül tudtak átjönni Tiszabecsnél.

Akkor már tartották a kapcsolatot Horváth Viktorné Adrienn-nel, aki Hernádkakon lakik, és menekült embereknek nyújt segítséget.

A család másik segítője Zsuzsika, aki nem szerette volna, hogy megjelenjen a teljes neve. Ő és a férje ajánlották fel lakatlan családi házukat Györgyéknek.

– Az a tervünk, hogy itt maradunk Magyarországon. Az édesanyámhoz egy darabig nem mehetünk, mert a szívét műtötték, és nem zavarhatjuk a gyerekekkel. Dolgozni szeretnék, bármilyen szerszám kerül a kezembe, mindegyikkel tudok bánni – mondta az édesapa, hozzátéve: még kell egy kis idő, amíg megnyugszik az egész család.

(A borítóképen: Varga György, Milán, Ludmilla és a kicsi Zsófia, Erzsike és Rómeó – a család több mint ezer kilométerről menekült a háború elől Ukrajnából. Hernádkakon segítettek nekik az újrakezdésben)