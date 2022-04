A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya lakossági bejelentés alapján vizsgálja a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. parkolószolgáltatási gyakorlatát, illetve díjbeszedési morálját a Miskolc, Városház tér 7–11. számú belső udvaron lévő zúzalékos parkolót illetően – tudtuk meg.

A társaság honlapján február 15-én közzétett információ alapján a miskolci parkolási rendszer sárga zónájához tartozó parkoló március 7-étől kikerült a város által üzemeltetett díjfizetési területből, a társaság pedig módosította a parkolási zónákat és automatákat megjelenítő térképét is. A Fogyasztóvédelmi Osztály munkatársai a lakossági bejelentés alapján helyszíni bejárást végeztek a területen. A bejárás során megállapították, hogy az érintett területre kihelyezett, a KRESZ szabályainak megfelelő közlekedési táblák, valamint a parkolószolgáltató által üzemeltetett díjfizetésre szolgáló automata működése továbbra is arra utal, hogy a parkolás alól kivett terület fizetőparkolóként funkcionál. „A gazdasági társaság által alkalmazott fogyasztót megtévesztő kereskedelmi kommunikációt közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a hatóság, mely eljárás folyamatban van” – tartalmazza a hivatal válasza.

A Városgazda idézett februári közleménye azt is részletezte, hogy az adott területre érvényes éves parkolóbérleteket mely szomszédos utcákban lehet használni, illetve miként lehet visszaváltani.



Azt mondják, mégis kell fizetni



Az Északban több alkalommal is felhívtuk a figyelmet az egyértelmű ellentmondásra, azaz hogy a parkolást jelző tábla továbbra is a helyén maradt, a parkolóóra továbbra is működik, és vannak, akik dobálják is bele a pénzt.