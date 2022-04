– Az autista emberekről először a nagy nyilvánosság előtt a Rain Man című film kapcsán beszéltünk. Ma az esőembereket mutattuk be, akikkel megpróbáltunk egy szív alakzatba beállni és az esernyőikkel megdobogtatni a szívet. A flashmobbal azt az üzenetet szerettük volna közvetíteni, hogy az autista emberek is ugyanolyan szerethetőek, mint bárki más – mondta Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke. – Ma minden 60. ember autizmussal érintett, és folyamatosan növekszik a létszámuk. Tehát manapság már nem arról kell beszélnünk, hogy létezik ez az életre szóló állapot, hanem hogy milyen lehetőségek kínálkoznak az eltérő mértékű autizmussal élők számára. Valószínűleg a világhírű zeneszerző, Bartók Béla is közéjük tartozott.

– Az autizmus világnapja ráirányítja a figyelmet, hogy számosan vannak köztünk olyan autizmussal élő emberek, akik másképpen érzékelik a világot – mondta még pénteken a Szent István téren Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere. – Eltérően látnak dolgokat, de értékeket tudnak teremteni. Lényeges, hogy a társadalom észrevegye ezeket, és tudatosan segítse őket – fejtette ki Varga Andrea.



(A borítóképen: Kék esernyős flashmobot tartottak pénteken az autistákért)