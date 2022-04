A tervek szerint május közepéig befejeződik annak a közlekedési hídnak a felújítása, amely néhány héttel ezelőtt kezdődött meg Farkaslyuk Ózd felé eső végénél. Az autósoknak most ezen a szakaszon félpályás lezárásra kell számítani. A település belterületén ugyancsak megkezdődött a 25-ös számú főközlekedési út aszfaltozása.

Pintér Zsolt, Farkaslyuk polgármestere érdeklődésünkre elmondta: korábban Ózdon a Pázmány utat és a falu után található szerpentint aszfaltozták, most azonban a munkagépek az átmenő szakaszon is dolgoznak. Az autósoktól ez a munka is figyelmet, valamint sebességcsökkentést követel.

(A borítóképen: A híd felújítását is elvégzik)