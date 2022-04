A családi sétarepülő hétvége egyben egy korai gyereknap is, annak minden hagyományával együtt. A repülőtér ugyanis mindig házigazdája volt a legkisebbek napjának is, így most egy olyan programot szerveztek, amelyben az egész család jól érezheti magát április 23-án és 24-én.

A miskolci repülőtér hétvégi rendezvényén a belépés díjtalan