Április 21-én, csütörtökön elkezdődött a leendő első osztályosok beíratása az általános iskolákban, a beiratkozás még pénteken is tart. A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolában kisebb sor alakult ki csütörtök reggel, de a szülőknek nem kellett sokat várniuk, hiszen a hivatalos ügyek intézése gördülékenyen zajlott. Tapasztalt édesanyákkal találkoztunk, akik már a második gyermeküket jöttek beíratni.

Fontosak az alapok

Nagy Orsolya kislánya második osztályos, szeptembertől a kisfia, Lóránt lesz iskolás. A közelben laknak, és mivel sok jót hallottak az intézményről, erre esett a választás.

– Nagyon sokat számít, hogy a gyerek hol és hogyan tanulja meg az alapokat. Jól döntöttünk, hiszen szülőként azt tapasztalom, hogy itt barátságos a légkör, jó az oktatás színvonala, sok programot szerveznek a pedagógusok, a gyerekek járhatnak táncra, és zenét is tanulhatnak. Ezeket az órákat a tanítási időn belül szervezik, ami nagyon nagy előnyt jelent. A kislányom tánc- és gitárórákra jár. A kisfiam is nagyon várja már az iskolát. Minden reggel és délután ő is jön a tesóért, és egyre beljebb merészkedik az intézménybe, nézegeti, barátkozik vele. Voltunk a nyílt napokon, találkoztunk a tanító nénikkel is. Tetszik neki minden – sorolta Orsolya.

Elárulta, hogy kisfia az úgynevezett tehetséggondozó osztályba fog járni, ahol emelt óraszámban tanulja majd az angolt. Az édesanya szerint az idegen nyelv ismerete nagyon fontos a mai világban, ebben az iskolában már elsőtől oktatják, nyolcadikra pedig akár a nyelvvizsga is meglehet.

Jó programok

File Judit is kisebbik gyermekét, Darinkát jött beíratni, a fia már második osztályos. Náluk az is szempont volt iskolaválasztáskor, hogy Judit férje itt volt diák. Egyébként ők is a közelben laktak, amikor még az idősebb gyermeke lett elsős, azóta elköltöztek Bükkaranyosra. Azonban felvételkor előnyt jelent, ha a testvér idejár, és a szülőknek útba esik az iskola, amikor reggel a munkahelyükre sietnek.

– A kislányomat az angolos, tehetséggondozó osztályba íratom be, hiszen az idegen nyelv ismerete rendkívül fontos. Napközben megtartják a különórákat, ez is nagyon kedvező, hiszen így a gyerekeket délután már nem kell vinni máshová. Számos jó programot szerveznek a pedagógusok, gyakran mennek a Művészetek Házába a diákokkal, ami nagy élmény a számukra – indokolta az édesanya, miért épp ezt az iskolát választották.

Találkoztunk egy édesapával is, aki szintén a gyermekét jött beíratni. Csapó Loránd elárulta, egyedül neveli a kisfiát másfél éves korától. Mivel a közelben laknak, és jó hírű iskoláról van szó, erre az intézményre esett a választás.

– Azt hallottam, hogy jó színvonalú az oktatás, és ez nagyon fontos a továbbtanulás szempontjából. Az angolos osztályt választottam, mert a kisfiam, Nikolas Amerikában született, a volt feleségem amerikai. Én is beszélek angolul, úgyhogy tudok majd segíteni Nikolasnak. Már nagyon várja az iskolát, szeretném, ha zenét is tanulna. Zongorára íratom, mert már most is szeret zongorázni – mesélte az édesapa.

Három osztály

Az iskola igazgatójától, Mikitáné Újjobbágy Erzsébettől tudtuk meg, hogy az elmúlt éveknek megfelelően, idén szeptembertől is három első osztályt szeretnének indítani. Az egyik német két tannyelvű, ami Miskolcon egyedülálló, a másik kettő általános tantervű, de úgynevezett tehetséggondozó nyelvi osztály. A gyerekek már első osztálytól kezdve elkezdik tanulni az angol nyelvet.

– Az elmúlt két évben a járvány miatt a szülők elektronikusan íratták be a gyermekeiket, de az idén már meg kell jelenniük személyesen az iskolában, és bemutatniuk gyermekük hivatalos okmányait. Azonban lehetőség van arra is, hogy a KRÉTA rendszer e-ügyintéző felületén intézzék a beiratkozást. Szeretjük ezt az elektronikus formát, hiszen így a beiratkozás napján már egy hibátlanul kitöltött dokumentum áll a rendelkezésünkre – jegyezte meg az igazgató.

Elmondta: a beiratkozás után határozatot hoz arról, hogy mely gyermek nyert felvételt az intézménybe és melyik osztályba. A köznevelési törvény előírja a minimális és a maximális osztálylétszámot. A minimális 14, a maximális 27, de ez növelhető 20 százalékkal.

– A szabályok szerint a beiskolázási körzetben lakó gyermekeket vehetjük fel elsősorban, de az is előnyt élvez akiknek a testvére idejár, vagy a szülei egy kilométeren belül dolgoznak – tette hozzá.

(A borítóképen: Gondosan megbeszéltek mindent a szülők és a tanárok. Fotó: Bujdos Tibor)