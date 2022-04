A gömöri tájegység alapvetően agráriummal foglalkozó, hátrányos helyzetű kistérségben fokozott figyelmet fordít az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje, valamint a Hunor Lovas Sport és Szabadidős Egyesület a bor és gasztronómiai kultúrára, a lovas turizmusra és a kézműveshagyományok ápolására. Ezért másodszor szervezték meg a Gömöri Hagyományőrző Napokat március 19–20-án Kazincbarcikán, a Don Bosco Sportközpontban. A kétnapos rendezvény középpontjában a régi magyar szőlőfajtákból készült borok álltak, amelyek a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében fejlesztett Kárpát-medencei ősi fajták állományából kerültek újra termesztésbe. A hozzáértők szakmai előadásokon mutatták be a régi magyar szőlőfajták történetét, termesztési tapasztalatait, az előállított termékek értékesítési lehetőségeit, turizmusra gyakorolt kedvező hatását. Az esemény fő attrakciója a szombat esti sétáló kóstoló, ahol neves pincészetek mellett helyi értékeket bemutató kistermelőket is bemutattak – méz, szörpök, lekvárok –, érzékeltetve a vidék vitalitását. A programot számos kísérőrendezvény is kiegészítette.

– Telt házas figyelem kísérte a vezető termesztőinek beszámolóit a konferencián. Így nagy sikert aratott Szentesi József összegzése arról az évtizedes kísérletező munkáról, amelyet a budaörsi borász folytat, aki kóstolót is hozott az eseményre. Andrási László, a Somló Kincse Kézműves Kispince tulajdonosa a somlói borvidéken, Sagmeister Ernő pedig a Szerémségben zajló kutatómunkáról beszélt. Borbély Roland, a Gallay Kézműves Pince tulajdonosa és Losonci Bálint, a Losonci Pincészet tulajdonosa a bormarketing oldaláról közelített a témához, ahogy a program főszervezője, Lukács Attila is a borturizmus témáját feszegette. Számos érdekességet tartogatott a műfajban Hüse Roland eredetjelölő marketingeszközökről szóló fejtegetése, különös tekintettel a rovásírásos címkékre. A mintákon a közönség többek között a tokaji rovásírás-feliratait is szemrevételezhette. A konferencián számos, a borászattal, a szakmai, technikai tudnivalóival, kémiai folyamataival összefüggő előadás is helyet kapott, így szó volt az erjesztési segédanyagokról, a rövid ellátási láncról is. Izgalmas kitekintést adott a program társszervezője, dr. Tóth Judit Szent Korona-tan tegnap, ma, holnap című előadása. A sétálókóstolón hét pincészet sorakozott fel a témát illusztráló borkínálattal. Gasztroélmény a galambételek kóstolójának sorához fűződött – foglalta össze Czikora Ágnes, a BluePixel Kft. ügyvezetője.

(A borítóképen: Telt házas figyelem kísérte az előadásokat. Fotó: bluePixel)