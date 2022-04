Konzorciumi megállapodást írt alá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat elnöke, Bánné dr. Gál Boglárka és Mikola Gergely, Encs polgármestere szerdán a megyeházán. A megállapodás lényege, hogy a megyei és az encsi önkormányzat közösen nyújt be pályázatot iparterület fejlesztésére az abaúji városban. A pályázaton elnyerhető összeg közel egymilliárd forint.

Az aláírás után Bánné dr. Gál Boglárka elmondta: óriási lehetőségek rejlenek nemcsak az encsi ipari parkban, de a megyénkben lévő minden ipari területben. Ezt igazolják az elmúlt évek adatai is, hiszen a számok azt mutatják, hogy megyénk ipari teljesítménye az elmúlt 10 évben 76 százalékkal nőtt.

Mikola Gergely jelezte, a pályázat segítségével körülbelül 15 hektár területet fejlesztenek majd. Már érdeklődő is van, a múlt héten két megállapodást kötött meg logisztikai cégekkel. A megyei önkormányzattal közös pályázat segítségével kiépítik a terület infrastruktúráját, a közműveket és a műszaki infrastruktúrát is, valamint az ipari parkhoz vezető utat. Mint fogalmazott, az ipari terület nemcsak Encsnek hoz majd fejlődést, hanem a térség másik két városának, Abaújszántónak és Göncnek is. A cél, hogy ez az abaúji mikrorégió is felkerüljön a nemzeti és nemzetközi gazdasági térképre.

Munkalehetőség

A megállapodás aláírásán részt vett dr. Hörcsik Richárd, Zemplén és Abaúj országgyűlési képviselője is, aki azt hangsúlyozta, Encsnek, de egész Abaújnak régi igénye egy új ipari park létesítése, hiszen a szikszói és a szlovákiai kenyheci ipari park között hatalmas terület fekszik számos településsel. Az új beruházások munkalehetőséget biztosítanak az itt élő emberek számára. A pályázat nagyobb súllyal esik majd latba amiatt, hogy Encs a megyei önkormányzattal közösen nyújtotta be azt. Az országgyűlési képviselő bízik abban is, hogy nemcsak a térségben élők jutnak majd munkához, de az Abaújból elszármazók is hazatérnek az autópálya és a vonzó munkahelyek miatt.

(A borítóképen: Mikola Gergely, Bánné dr. Gál Boglárka és dr. Hörcsik Richárd. Fotó: Hegyi Erika)