Milyen várakozásokkal kezdtek neki MCC-s tanulmányaiknak? Mik a további terveik? Erről is beszélgettünk három hallgatóval, Rákosi Annával, Alvári Míra Terézzel és Vodila Martin Botonddal.

Amikor felvételiztek, bizonyára volt egyfajta várakozásuk. Ahhoz képest miben lett más ez az elmúlt tanév?

Rákosi Anna: Nekem már az MCC-s pályafutásom kezdete is érdekes volt abból a szempontból, hogy én voltam az utolsó jelentkezője ennek a programnak, éjfél előtt talán egy perccel sikerült beadnom a jelentkezésemet egy évvel ezelőtt. Amikor előtte megnéztem a Mathias Corvinus Collegium weboldalát, akkor azt hittem, hogy ez kicsit csőlátású, főként politikai és gazdasági előadásokról fog szólni, és hogy nagyon száraz lesz és tömör. Ehhez képest az elmúlt egy évben én a különböző tudományterületek sokkal szélesebb körű és színesebb palettáját kaptam meg, mint amire számítottam. Nem gondoltam például azt sem, hogy lesznek olyan mobilisebb programok, mint az őszi és a tavaszi akadémiák. A vitaklubban pedig megtanultam higgadtan érvelni. Megtaláltam itt a közösségemet, támaszpontom lett az MCC.

Alvári Míra Teréz: Amikor utánanézünk az MCC-nek, akkor nem teljesen derül ki, hogy ez a tehetséggondozáson kívül mit is jelent pontosan. A weboldalon figyelemfelkeltő dolgokat lehet olvasni, amik felkeltik az érdeklődők figyelmét, de csak a felvétel után derül ez ki valójában. Itt egy befogadó közösségben vagyunk. Én keresztféléves vagyok, mégis úgy érzem, olyan, mintha itt lennék az elejétől kezdve, mert mindenki rögtön befogadott és barátságos volt velem. Emellett a szakmai fejlődés lehetőségét emelném ki, mert mindent megkapunk ahhoz, hogy kitűnjünk majd. Joghallgató vagyok, számomra a szakmai fejlődés és a vitaklub is fontos része a felkészülésnek, ahol megtanulunk racionális vitát folytatni, ami például egy jogász, egy ügyész vagy ügyvéd szakmájában elengedhetetlen.

Vodila Martin Botond: Nekem nem volt konkrét prekoncepcióm, amikor jelentkeztem, azonban meglepődtem, ugyanis nagyon sok olyan élményt és programot kaptam az MCC-től, amelyekre nem számítottam. Említhetném az őszi és a tavaszi akadémiát, a közös kirándulásokat, közös programokat, vagy amikor az előadókkal találkozunk, például egy-egy előadás után, vagy a kapcsolatépítés lehetőségét. Ezeket csak akkor látja az ember, amikor már benne van. Ami a legjobban meglepett, hogy mennyire családias és baráti közösséget alkotunk Kárpát-medencei szinten is a többi MCC-vel.

Nagyon kell „hajtani”?

R. A.: Azt gondolom, ha ebből valaki ki szeretné hozni a maximumot, akkor nagyobb erőfeszítés nélkül meg tudja ezt tenni. Ez persze beletelik bizonyos mennyiségű szabadidőnkbe, hiszen más az egyetem után hazamegy, mi pedig jövünk ide, de én azt gondolom, hogy nem olyan, mintha az embernek lenne még egy szakja, mert ebbe nem kell beleszakadni. Itt nem kell zárthelyiket írni, hanem az MCC felkínálja neked azt a lehetőséget, amit ha te használni akarsz, akkor használhatsz.

A. M. T.: Aki ezt szereti, akit ez érdekel és aki odateszi magát, az nem fogja kötelezettségnek megélni, hanem élvezni és szeretni fogja ezt az egészet. Én például azért választottam a jogi iskola képzését, mert ez egy pluszt kínál még az egyetemi képzésemhez, amelyben lesznek majd angol nyelven is kurzusaink.

V. M. B.: Engem sok minden érdekel, de nem tudom eldönteni, hogy melyik érdekel a legjobban, és mivel minden témában, minden tudományterületen kapunk valamilyen tudást, így bele tudunk látni. Ez nagymértékben segít mindannyiunkat abban, hogy a jövőben el tudjuk dönteni, hogy mivel szeretnénk még mélyebben foglalkozni. Én például mindenféleképpen a nyelvet és a nemzetközi kapcsolatok témáját szeretném kombinálni.

Mi az a tudományterület, tudás vagy új ismeret, de akár készségfejlesztés is, amire rácsodálkoztak, amikor itt találkoztak vele, amikor közelebb kerültek egy-egy témához?

V. M. B.: A racionális vitázást említeném. Rájöttem, hogy mennyire egyszerű is valójában higgadtan, normális érvrendszerrel érvelni. Ez a későbbi életünkben is hasznunkra fog válni.

R. A.: Én is a racionális vitázásban kaptam azt a tapasztalatot, hogy valójában mennyire egyszerű érvékkel vitázni, mennyire egyszerű felépíteni egy érvrendszert. De eszembe jut az is, hogy a geopolitikában jártasnak tartom magam. Aztán itt meghallgattam két geopolitikai szakértő előadását, amelyből nagyon sokat tanultam.

A. M. T.: Én a szakmai programokat és a szakmai előadókat emelném ki. Az MCC célja az is, hogy az alapvető műveltségünket kiszélesítse, hogy minél műveltebbek legyenek a hallgatók. Ezért sokféle előadást hallunk, például geopolitikait, környezetvédelmit, politikait, társadalmi kérdésekről szólót, így mindenről kapunk egy átfogó képet, nem pedig egy felületes tudást. Ráadásul objektív tényeket kapunk, amelyeknek tudatában aztán kialakíthatjuk a saját álláspontunkat.

Kiknek ajánlják az MCC-t?

V. M. B.: Mindenkinek nem való, de igazából ambíció és kompetencia kell hozzá. Ha valaki nagyon nyitott és tudása is van hozzá, és emellett tudja, hogy ő majdnem mindennap be fog járni, és szeretne tanulni, okosodni, új dolgokat megismerni, akkor érdemes jelentkeznie. Ideje szerintem mindenkinek lehet rá, hiszen többen sportolunk is az MCC mellett például.

A. M. T.: Szerintem aki ide szeretne jelentkezni, az legyen elkötelezett, legyenek ambíciói, akarjon fejlődni. Ha például szeretne kitűnni szakmailag az egyetemi közösségből, szerintem az olyanoknak való, akik nem sajnálják az időt, az energiát erre. Igaz, általában nem szokott ez probléma lenni sokunknak, de nyilván kell ehhez kitartás is. Ez mindig megtérül, és a javunkra fog válni a későbbiekben.

R. A.: Egyetértek azzal, hogy ide nem annak kell jönnie, akinek sok ideje van, hiszen bármelyik egyetemistának van ideje, és egyetértek azzal is, hogy kell ehhez ambíció és befogadóképesség is. Ha valaki szeretne nyitottabban hozzáállni a tudományterületekhez, vagy még nem is tudja, hogy pontosan mi érdekli őt, akkor neki az MCC nagyszerű lehetőséget lehet.

(A borítóképen: Rákosi Anna, Alvári Míra Teréz és Vodila Martin Botond nagyszerű lehetőségnek tartja az MCC képzéseiben való részvételt)