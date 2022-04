Szalagavató és ballagás: két olyan fontos esemény a családok életében, amely manapság már nehezen hozható ki kevés anyagi ráfordításból, de igényektől függően a határ akár a csillagos ég is lehet. Ám még ha nem is kezdik el szórni a szülők a pénzt az ajándékokra, egy nagy közös ebéd vagy vacsora mára már általánosan elfogadott szokássá vált.

Sokaknak elérhetetlen

Nagy Sándorék csaknem 300-400 ezer forintot költenek fiuk ballagására, beleszámítva a korábban megvásárolt egyszerű, nóném, vagyis gyártóra utaló azonosító jelzés nélküli öltönyt és az alkalmi cipőt, melyek összértéke csaknem 150 ezer forintot tett ki. Persze ezeket részben tekinthetjük hosszú távú befektetésnek is: sokan az ilyenkor vásárolt öltönyben – hölgyek esetében kosztümben – mennek el évekkel később a záróvizsgájukra, s talán még az első állásinterjúikra is.

A kiadások között szerepel még a fotózás, a tabló, a meghívó, a csokor, az érettségi bankett, a családi ebéd vagy vacsora és az ajándék, amelyet általában adni szoktak a ballagó diákoknak, amely egy szép dísztolltól a mobiltelefonon vagy az egyetemen is használható laptopon keresztül az igazán nagy értékű ajándékokig sokféle, akár pénz is lehet.

– Mi nem szerettük volna ezt az alkalmat az ajándékra kihegyezni, hiszen az esemény már önmagában is szép emlék lesz. A mi értékrendünk és elveink szerint szülői kötelességünk, hogy megteremtsük gyermekünk tanulásának lehetőségét, neki pedig kötelessége, hogy éljen ezzel a lehetőséggel és tanuljon. Mindannyian úgy gondoltuk, hogy kibővített családi körben magunkhoz méltó módon ünnepelhetjük meg ezt a nagy alkalmat, amelyhez kerestünk egy olyan helyet, ahol jól érezzük magunkat, és természetközeli környezetben kellemesen tölthetjük az időt egymás társaságában – fejtette ki az Északnak Nagy Sándor. – Mi a drágább menü mellett döntöttünk – tette hozzá –, így italok nélkül, 14 főre, 100 ezer forintot költünk majd a vacsorára.

Végül a költségekbe belegondolva Nagy Sándor így fogalmazott: – Szerencsések vagyunk, hogy mindezt megtehetjük, s tudom jól, hogy ezt nem minden család engedheti meg magának.

– A 200 fő befogadására alkalmas miskolci rendezvényhelyszín terme mostanra már szinte teljesen megtelt. A biztosra menők már másfél-két hónappal ezelőtt lefoglalták helyüket a ballagás napjára, s jellemzően inkább a vacsora időszakára, ám az érdeklődés olyan nagy, hogy már nemcsak péntekre, hanem szombatra is folyamatosan érkeznek az asztalfoglalási igények a 10-30 fős társaságok részére – nyilatkozta lapunknak Kertész Kata, a miskolci City Rendezvény Iroda Kft. rendezvényszervezője. – A vendégek ebben az étteremben több árkategóriájú menüajánlatból választhatnak. Egy háromfogásos ünnepi menü ára – ital nélkül – 5900 és 7200 forint között mozog – tette hozzá Kertész Kata.

Egy ballagás kiadásainak végösszege tehát nagyrészt attól függ, hogy milyen ruhát és ajándékot vásárolnak, illetve hogy a rendezvényt hányan, otthon vagy külső helyszínen tartják-e meg. A költségek hölgyek esetében a fentiektől magasabbra is rúghatnak, hiszen vannak, akik alkalmi sminket és frizurát is csináltatnak, illetve a ruhához illő ékszert is kérhetnek maguknak, és többe kerülhet a csokor is. A legolcsóbb virág jelenleg a gerbera, melynek száláért 450 forintot kell fizetni.

Mindent összevetve a legnagyobb tételt a családi ünnepi ebéd, illetve vacsora, valamint a ruházat jelenti.

(A borítóképen: Az egyik legnagyobb tételt a családi ünnepi ebéd, illetve vacsora jelenti (illusztráció). Fotó: shutterstock)