– Régóta terveztem már, hogy Szent György-napkor egy nagyszabású, ingyenes programmal nyissuk ki a tájházat – nyilatkozta Kércsi Tibor, a Hadobás Pál Művelődési Központ intézményvezetője. – A tájházat úgy szoktam emlegetni, hogy egy mini­skanzen, hiszen négy épületben nyolcféle kiállítással várjuk a látogatókat.

– Különböző népi mesterségeket bemutató tárlatok, kádár-, kerékgyártó-, kovács- és suszterműhely is várja az érdeklődőket. Emellett csipkemúzeum, haranggyűjtemény, könyvtártörténeti minikiállítás is megtekinthető itt. Népi lakáskultúrába is kapunk bepillantást a tájházban, többek között a középparaszti családok életkörülményeit bemutató kiállítás révén, és többek között katonaemlékekből is berendeztünk egy minitárlatot – foglalta össze Kércsi Tibor intézményvezető.

Megvendégelték őket

A Borsodi Tájház adott otthont vasárnap délután a Népdalkörök találkozójának is, amelyen házi készítésű kenyérlángossal is megvendégelték a résztvevőket és a hallgatóságot az edelényi tájház udvarában.

(A borítóképen: Kércsi Tibor a tájházat úgy emlegeti, mint egy miniskanzen. Fotó: Ádám János)