A honatya több mint hatvan százalékát szerezte meg a szavazatoknak a választókerülethez tartozó 98 abaúji és zempléni településen.

Mint a sárospataki eredményváró rendezvényén kiemelte, segítői óriási munkát végeztek az elmúlt három hónapban, és igazi csapatként dolgoztak. Köszönetet mondott a családjának is a támogatásért. Emellett az embereket véleménye szerint meggyőzték azok az eredmények is, amelyeket az elmúlt 12 évben elértek, hiszen rengeteg beruházás történt a térségben. Megjegyezte: ez az újabb siker üzenet Európának is, hogy egy nemzetet nem lehet sarokba szorítani. Ugyancsak jelzés ez az európai konzervatívoknak, hogy nem csupán a balliberális kánon létezik, nem csupán arra fogékonyak az emberek – közölte. Kiemelte azt is: kihasználva a kormány vidékbarát politikáját, még több beruházást szeretne megvalósítani a polgármesterekkel, vállalkozókkal együttműködve.

(A borítóképen: Dr. Hörcsik Richárd. Fotó: Ádám János)