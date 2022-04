Don Bosco, azaz Bosco Szent János 1859- ben alapította meg Torinóban a Szalézi Társaságot, a kallódó fiatalok megmentésére. Ez egy szerzetesrend, mely a világ 132 országában van jelen. Magyarországon, Kazincbarcikán található az egyik legnagyobb közösség, két iskolát és számos intézményt működtetnek. A Don Bosco-díjat minden évben egy olyan személynek adományozzák, aki kiemelkedően sokat tett a szalézi ügyért, 2022-ben Begov Ferencné Katalin vehette át.

Katalin odafordulása a szegények és az elhagyatottak felé Kazincbarcikán és környékén nagy múltra tekint vissza. A teljesség igénye nélkül: 1996-ban az akkori plébános atyával és önkéntesekkel megalapította a Katolikus Karitász helyi plébániai csoportját, töretlen lendülettel segíti a rászorulókat, élelmiszerrel, ruhaneművel, imádságos háttérrel, krízishelyzetben segít gondjuk megoldásában. Részt vesz a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi és egyházi felzárkóztatásában, napi szinten foglalkozik a rászorulók ügyes-bajos dolgaival.

– Hatalmas meglepetés volt számomra a díj. Soha nem gondoltam arra, hogy én megkaphatom ezt a kitüntetést, hiszen sokan tevékenykednek a szaléziak által működtetett oratóriumokban és intézményekben. Annyira váratlanul ért, hogy a név nélküli méltatás közepén kezdtem felfigyelni, hogy némelyik érv rám is vonatkozhat, aztán egyre szűkült a kör. A méltatásban szerepelt a 25 éves folyamatos karitászmunka, a rászoruló szegények és bajba jutottak segítése, a szalézi munkába való bekapcsolódás, az oratóriumokban és a táborokban való rendszeres tevékenység, a fiatalok és gyermekek segítése, a tanodában a gyermekek oktatása és uzsonnáztatása, és nem utolsósorban a gyermekek hitbéli nevelése. Az elnyert díj arra kötelez, hogy amíg erőm engedi, tovább és tovább haladjak ezen az úton, méltóan a szalézi rend alapítójához és a díj névadójához, Don Boscóhoz – hangsúlyozta Katalin.

„Soha nem gondoltam arra, hogy én megkaphatom ezt a kitüntetést” - Begov Ferencné

– Ami az utolsó 11 évben történt és konkrétan a díjhoz kapcsolódó tevékenységeimet illeti, 2011-ben plébániánkat a szalézi rend vette át. Tudni kell róluk, hogy a leghátrányosabb helyzetű fiatalokat, gyermekeket karolják fel, nevelik és segítik őket. Az oratórium az a hely, ahol foglalkoznak velük, otthonias légkört teremtenek számukra, segítik személyiségük fejlődését, képességeiket fejlesztik, játék- és sportlehetőséget teremtenek, és mindezt biztonságos környezetben, jó légkörben, vallásos közegben. Az oratóriumi munkába Andrásfalvy János atya hívott meg, aki akkor Kazincbarcikán vezette a rendházat és az oratóriumot, jelenleg ő a Magyar Szalézi Tartomány tartományfőnöke. Nagyon szép feladat segíteni, kicsit pótolni a gyerekeknek a családot, otthoniasságot teremteni számukra, és uzsonnát készíteni a mindig éhes gyerekeknek. De olykor közösen sütünk valami finomat, almás pitét, pogácsát, karácsonyi mézest vagy húsvéti kalácsot. Ezek jó alkalmak egy családias közösség megteremtéséhez. Többéves képzés után, 2017-ben szalézi munkatársi ígéretet tettem. 2019 áprilisában beindult Herbolyán a Don Bosco Barcika Tanoda. Heti két alkalommal örömmel veszek részt a munkában – folytatta a kitüntetett.

– Egy katolikus, vallását gyakorló családba születtem, ahol, bár mi sem voltunk jómódúak, de azt láttam, hogy szüleim felkaroltak özvegyeket, árvákat, sérülteket, részt vállaltak mások testi-lelki szenvedésében. Emlékszem, hogy már kisgyermekként boldogan játszottunk „angyalkát” öcsémmel, egy idős néni karácsonyi megajándékozásaként. Felnőttként, gyógyszertári asszisztensként betegeket szolgáltam, majd a Vöröskeresztben segítettem hosszú ideig. Mikor a katolikus egyházban újraszerveződött a Katolikus Karitász, alapító tagja és plébánosom kérésére vezetője lettem 16 évig a helyi karitászcsoportnak, és most is aktívan tevékenykedem immár 26. éve. Megdöbbentő élethelyzetekben élő emberekkel, családokkal találkozunk. Az ember szíve elszorul, különösen a gyermekek nehéz helyzetén, vagy ha tartósan súlyos betegség is nehezíti életüket. Sokszor napokig kísért, de az ég megáldott egy olyan képességgel, hogy mindenen felülkerekedik egy olyan erő, hogy hogyan tudok én segíteni, mi az én feladatom ebben a helyzetben. Persze, ebben az „én”-ben benne van a fölöttem lévő Égi és a mögöttem lévő emberi erő, a szalézi rend és a karitászmunkatársak. Együtt sokszor sikerül a megfelelő segítséget megtalálni és megadni. A segítség sokszor nemcsak egy gyors segítségnyújtást jelent, hanem ha szükséges, figyelemmel kísérni sorsukat, hozzásegíteni a bajba jutottat az előbbre jutáshoz, a krízishelyzetből való kilábaláshoz – foglalta össze.

Közös siker

– Öröm számomra a munkámban, ha a tanodában a gyermekekkel sikerül valamit megértetni, és látni a csillogó szemüket, ha sikerül egy fázó családnak tűzifát szerezni, vagy a hajléktalanok ünnepeit egy tál meleg étellel, édességgel és lelki tartalommal fényesebbé tenni, vagy a táborozásban olyan élményekhez juttatni a gyermekeket, amelyeket addig nem élhettek meg. Úgy gondolom, hogy ezek az eredmények nem az én egyéni sikereim, hanem közösek a szalézi szerzetesekkel, a karitász munkatársaival és közösek sok jóakaratú emberrel. Talán az az igazi, ha sikerül Don Bosco szándékát teljesíteni: „jó keresztényt és jó állampolgárt nevelni” – emelte ki.

Katalin szabadidejében – amikor nem a segítségnyújtás áll a gondolatai középpontjában – szívesen kirándul, nagyon szereti a természetet, a vizek közelségét.

– Olykor eljutok színházba és koncertekre. A szaléziak rendszeresen tartanak remek előadásokat, és a Don Bosco Sportközpont sok jó programot kínál. Szeretek olvasni, de bevallom, én sok érdekes műsort találok a rádióban és a televízióban is, különböző csatornákon – mondta végezetül Katalin.

(A borítóképen: P. Andrásfalvy János SDB, Begov Ferencné és P. De Rossi Raja SDB a Don Bosco-díj átadásán. Fotó: olvasónk)