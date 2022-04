Prof. dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora elmondta: „Hosszú ideje gondolkodunk azon, hogy az egyetem milyen pluszt tud nyújtani a jogszabályokban meghatározott alaptevékenységén túl. Az oktatás és a kutatás magától értetődő kötelességünk. Az egyetem azonban »harmadik missziós« tevékenységet is folytat. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk egy regionális tudásközpont lenni, az itteni munkaerőpiac számára megfelelő szakembereket képezni, és fontosnak tartjuk azt, hogy egy olyan szolgáltatási csomaggal tudjuk várni a leendő hallgatóinkat és munkavállalóinkat, amely példaértékű, nemcsak Magyarországon, de akár Közép- vagy Nyugat-Európában is. Éppen ezért igyekszünk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyek ma a legnagyobb kihívást jelentik, mint például a környezetvédelem és a klímaváltozás vagy a demográfiai problémák. A ­Green Campus programunkkal a környezetvédelemért, a Smart Campus programmal a tudásfejlesztésért teszünk. Miközben igyekszünk az egyetemet olyan hellyé tenni, amely munka- és képzőhelyként egyaránt családbarát. Hallgatóink között egyre több a levelezős, akiknek nagy része családos, dolgozó ember. Számukra gyakori probléma, hogy a képzés mellett ­gyerekeket nevelnek és dolgoznak. Ezt nehéz összehangolni. Mi nem tudunk minden problémát megoldani, de szeretnénk nekik is segíteni, ahogy tudunk. Most ezzel a baba-mama szobával is” – tudtuk meg a rektortól.

(A borítóképen: Prof. dr. Horváth Zita és Skrabski Fruzsina a baba-mama szobában az igazoló oklevéllel)