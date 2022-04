Villámfelmérést készítettünk háziasszonyok körében, hogy felhalmoztak-e nagyobb mennyiséget az árstopos termékekből. A legtöbben azt válaszolták, hogy a fixált árak miatt nem vásároltak több terméket. Az asszonyok kérték, ne írjuk meg a teljes nevüket.

Renátának kicsi a spájza, ami a nagymama befőttjeivel van tele. Mint mondta, cukrot egyáltalán nem fogyasztanak, olajat nagyon keveset, mert sütőben sütnek, olaj nélkül, lisztből pedig nem fehéret vesznek, hanem speciálisat, ebből sütnek otthon kenyeret és péksüteményt. Edina sem gondolt jelentős felhalmozásra. Úgy fogalmazott, annyit úgysem lehet vásárolni, hogy örökre elég legyen. Hús van a fagyasztóban, a kertjében pedig megtermel mindenféle zöldséget, amire csak szüksége van. Mária rövid volt, azt mondta, ha nagyon drága lesz az élelmiszer, akkor majd kevesebbet vásárol és kevesebbet eszik. Mónikától pedig megtudtuk, hogy neki mindig van otthon 10 liter olaja és 10 kiló lisztje, de nem az árstop miatt, hanem azért, mert kistelepülésen lakik, ahol nincs bolt, így egyszerre vásárol nagyobb tételben.

Más a véleménye Ágnesnek. Ő úgy hallotta, hogy még az eddigit meghaladó áremelések jönnek, ezért a férjével vásároltak egy fagyasztószekrényt, amit teleraktak hússal. A többi árstopos termékből is jelentős mennyiséget spáj­zoltak be, sőt olyan tartós élelmiszerekből is vásároltak, amelyekre nem vonatkozik az árbefagyasztás: tészta, konzervek, bab és lencse.

Néhány alapvető élelmiszerre árstopot vezetett be a kormány február elejétől, ami még a mai napig tart. A kristálycukrot, a búzafinomlisztet, a napraforgó-étolajat, a sertéscombot, a csirkemellet és far-hátat, valamint a 2,8 százalékos tehéntejet az üzleteknek a tavaly október 15-ei áron kell árulniuk. Az árstop mellett az élelmiszer­árak jelentős emelkedése miatt döntött a kormány.

Megavasodik

– Nem jellemző, hogy az emberek sokkal többet vásároltak volna az árstopos termékekből, mint korábban – árulta el tapasztalatait Szalári István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedők és Vendéglátók Érdekvédelmi Szövetségének elnöke. – A vásárlók nem számítanak arra, hogy a korlátozás feloldása után elszabadulnak az árak. Valószínűleg vannak olyanok, akik másként gondolják, és elkezdtek felhalmozni, de ez valóban csak egyedi eset. Bespájzolni azonban nem érdemes, mert egekbe szökő árakra nem kell számítani az élelmiszerek terén. Az olaj, ha sokáig áll az éléskamrában, megavasodik, a liszt pedig megmolyosodik. Az nem spórolás, ha ki kell dobni a terméket – mutatott rá Szalári István. Mint mondta, az orosz–ukrán háború befolyásolja majd a búzatermelést, hiszen Ukrajna a világ egyik legnagyobb búzatermelője, de drasztikus áremelkedésre ennek ellenére sem kell számítani. Bár a kiskereskedelemben befagyasztották az árakat, de a nagyüzemi termelésben nem. Ott már kétszer volt kisebb emelés, ez látszik a pékáruk és tésztafélék árában. A nagyobb probléma inkább az, hogy emelkedett az energia és az üzemanyag ára. A lakosságot ez is kevésbé érinti, de a termelők, gyártók és szállítók többet fizetnek mindezért, ami szintén észrevehető az élelmiszerek árában – magyarázta az elnök.

A miskolci Búza téri árucsarnok üzletvezetőjének, Tóthné Dobi Hildának is az a tapasztalata, hogy nincs felvásárlási láz az árstopos termékekből. Most egyébként is a húsvéti árucikkekre koncentrálnak a vásárlók. Sonkát, sört, üdítőt, kalácsot, csokinyuszit vesznek, valamint tisztítószereket a tavaszi nagytakarításhoz.

Egyes élelmiszerüzletekben azt tapasztaltuk, hogy ideig-óráig nem lehetett lisztet és kristálycukrot kapni, de másnap már nem volt gond a kínálattal. Azt azonban nem tudni, hogy a felvásárlás miatt fogyott-e ki a készlet ideiglenesen, vagy már a húsvéti roham miatt.

(A borítóképen: A legtöbben a fixált árak miatt nem vásároltak több terméket)