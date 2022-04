Ma már megszokott, hogy a középiskolások végzősei nemcsak a magyar felsőoktatásban gondolkodnak, hanem külföldi egyetemekre is szívesen felvételiznek. Magyar diákok tízezrei fordulnak meg külföldi egyetemeken. Erre lehetőséget kínál az Erasmus+ program, amely néhány hónapra kínál ingyenes lehetőséget a diákoknak. Sokan vannak azonban olyanok is, akik a teljes képzés idejére választják valamelyik külföldi intézmény kínálatát annak ellenére, hogy a tandíj igencsak borsos lehet. Az elmúlt tíz évben rendkívül népszerűvé vált a magyar diákok körében a külföldi továbbtanulás, a növekvő tendenciát pedig a koronavírus-járvány sem törte meg. Továbbra is ezrek jelentkeznek Dániába, Hollandiába, Angliába és Amerikába. Megyénkbeli gimnáziumokban érdeklődve viszont az derült ki, hogy nem emelkedik meredeken a külföldi egyetemekre vágyó diákok száma.

Tíz körül

– Az idei számokról még nem tudok pontosan beszámolni, de azt már látni, hogy az idén sem jelentkeztek többen külföldre, mint az elmúlt években – mondta az Északnak Madarász Péter, a Miskolci Herman Ottó Gimnázium intézményvezetője. – Évfolyamonként 140-150 diákunk érettségizik, és közülük nem egészen 10-en tanulnak majd külföldön. Elképzelhető, hogy ez a szám a jövőben emelkedni fog, mert országos szinten már hallottam olyanról, hogy egész osztályok jelentkeztek külföldre egy-egy végzős évfolyamról. Ez elsősorban fővárosi középiskolákra jellemző, de az egyik szegediről is hallottam. Azt azonban büszkén mondhatom, hogy van egy tehetséges diákunk, aki a Cambridge-i Egyetemre fog felvételizni. Sok országos és nemzetközi matematikaversenyen járt, szép eredményeket ért el, emiatt személyes meghívást kapott az egyetemre – mondta az intézményvezető.

Fényes karrier

Mint fogalmazott, a külföldi továbbtanulásnak az a legfőbb oka, hogy vannak olyan diákok, akik eleve külföldi karrierben gondolkodnak. A mostani fiatal generáció vágyik arra, hogy a karrierje minél fényesebb legyen, minél magasabbra jusson, és a kiteljesedését a külföldi sikerek elérésében látja. Mivel mindehhez megvan a tehetségük, úgy gondolják, megméretik magukat Európa vagy a világ legjobb egyetemein. – Az érettségi előtt álló diákok már jól ismerik az idegen nyelveket, szabadon lehet mozogni Európában, kinyílt számukra a világ, ezáltal a külföldi egyetemek is. Ez is vonzó számukra. A félő csak az, hogy a legtöbben külföldön maradnak. Bár van olyan egykori tanítványunk is, aki diplomaszerzés után hazajött Magyarországra. Azonban nem ez a jellemző. Mivel a legkiválóbb gyerekekről van szó, kicsit fáj a szívünk amiatt, hogy nem itt érvényesül a tudásuk és a tehetségük, de szerencsére nálunk még nincs tömeges jelentkezés a külföldi egyetemekre – tette hozzá Madarász Péter.

Ajánlatot tesznek

Fazekas Róbert, a Földes Ferenc Gimnázium intézményvezetője is erről számolt be. Mint mondta, a külföldre jelentkező diákjaik száma évről évre enyhén emelkedik, de 12-nél több még nem volt. Ez a szám valóban nem magas ahhoz képest, hogy egy-egy évben körülbelül 170 diák érettségizik a gimnáziumban.

– Iskolánkat több külföldi egyetem képviselője is megkeresi egy-egy tanév alatt. Bemutatják a külföldi felsőoktatási intézmények kínálatát. Vannak olyan szervezetek, melyek kifejezetten erre jöttek létre, és meg kell mondani, hogy professzionális módon teszik. A diákokat minden elérhető csatornán tájékoztatják, az interneten, saját honlapjukon keresztül, online és iskolai előadások formájában. Ott vannak a különböző továbbtanulási programokon, oktatási kiállításokon is – sorolta az intézményvezető. Jelezte: azokat a gyerekeket, akik kiváló eredményeket érnek el nemzetközi versenyeken, név szerint is megszólítják a külföldi egyetemek. Ezt már a verseny helyszínén megteszik, és továbbtanulási lehetőséget ajánlanak föl a legkiválóbbaknak. – A tapasztalatok szerint megyénkben később indult el a külföldi tanulás iránti igény, mint például a fővárosi vagy dunántúli középiskolákban. Nálunk nem emelkedett drasztikusan a külföldi egyetemekre jelentkezők száma. Iskolánk diákjaira az a jellemző, hogy Franciaországtól Finnországig szinte minden nyugat- és észak-európai ország egyetemét megcélozzák. Évfolyamonként egy-két olyan tanulónk is akad, akik érettségi után egy évig munkát vállalnak, pénzt gyűjtenek, hogy később külföldi egyetemre mehessenek – tette hozzá Fazekas Róbert.

Tapasztalatok és kapcsolatok

Gál Fanni Írországban talált magának megfelelő egyetemet néhány éve, az Institute of Technology Carlow Tourism & Event Management karára jár, egyébként a Herman Ottó Gimnáziumban érettségizett. A turizmus és rendezvényszervezés szakot választotta.

– A fővárostól körülbelül 100 kilométerre fekvő városban élek, mert Dublinban, csakúgy, mint Budapesten, sokkal drágább a megélhetés, az albérletárak is jóval magasabbak, mint máshol. És hogy miért külföld? Mert szerintem a külföldi diploma többet ér, mint a magyar, és tapasztalatot tudok szerezni arról, hogyan élnek más nemzetek, milyen az ő felfogásuk, valamint kapcsolatokra is szert tehetek. Az oktatás sokban különbözik az otthonitól. Amellett, hogy könyvekből tanulunk, sokszor nézünk videókat, és kimegyünk terepre. Nem ritka, hogy vállalatvezetők tartanak egy-egy előadást, hogy még jobban belelássunk a való világba – fogalmaz Fanni, aki úgy tervezi, hogy diplomaszerzés után is külföldön marad, bár a családja nagyon hiányzik neki.

(A borítóképen: Diákok Londonban. Sokan vágynak, de végül kevesen mennek megyénkből távoli egyetemekre)