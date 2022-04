„90 év után megszűnik a Miskolci Repülőtér. Szomorú alkalom, de mi azért megpróbáljuk ezt vidámmá tenni” – írták a szervezők a közösségi oldalon.

A Reptérbúcsúztató utolsó családi sétarepülő hétvége egyben egy korai gyereknap is lesz, annak minden hagyományával együtt. A repülőtér ugyanis mindig házigazdája volt a legkisebbek napjának is, így most egy olyan programot szerveznek majd, amelyben az egész család jól érezheti magát április 23-án és 24-én.

Sok meglepetést ígérnek a szervezők: „egy igazi családi hétvégét varázsolunk a repülőtérre, sok-sok meglepetéssel, vendégekkel, játékokkal, sétarepüléssel”. Most utoljára szállhatnak majd fel az érdeklődők a Cessnára, repülhetnek Paiperrel, siklóernyővel és sárkányrepülővel is, kipróbálhatják az autogirót, és lesz helikopter is.

A miskolci repülőtér hétvégi, utolsó rendezvényén a belépés díjtalan.