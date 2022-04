A megye számos munkaadója, köztük a legnagyobb foglalkoztatók várták mindazokat, akik munkát keresnek, esetleg szívesen munkahelyet váltanának vagy akár pályát módosítanának, kitanulva új szakmákat, a Tudomány és Technika Házában csütörtökön. A felállított standoknál nem csupán információkat szerezhettek az érdeklődők a munkáltatókról, de akár azonnal jelentkezhettek is a szabad pozíciókra, a helyszínen leadva az önéletrajzaikat, vagy akár az ott lévő illetékessel megejtve az első állásinterjút is. Ez a személyes találkozás a potenciális munkaadókkal és az azonnali állásajánlat lehetősége az egyik legnagyobb előnye az állásbörzéknek, azon túl, hogy egy helyen koncentrálódik ilyenkor sok-sok lehetőség. Érdemes tehát elmenni, felkészülve arra is, hogy legyen nálunk önéletrajz, akár végzettséget igazoló dokumentáció is, hiszen nem ritkaság, hogy egymás tenyerébe csap munkavállaló és munkaadó már a börzén, ha megfelelőek a paraméterek és jó az első benyomás.



Nagy a kereslet



Az állásbörzét megnyitó beszédében Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: „Ahogy a közmondás tartja, »kétszer ad, aki gyorsan ad«, ezt elmondhatják magukról azok a kiállítók is, akik az állásbörzén megjelentek, és a pandémia által felforgatott, a mai viszonyok mellett nehezen prognosztizálható gazdasági helyzetben is megmutatják magukat, tájékoztatják a munkavállalókat, és állásokat kínálnak. Az elmúlt időszakban az európai és hazai gazdaság, benne a megyénké is, nehéz időszakot élt át, néhány ágazatot leszámítva komoly visszaesés volt tapasztalható a termelés és a szolgáltatások terén, amely kihatással volt a foglalkoztatásra is. A magyar állam igyekezett csökkenteni a negatív hatásokat, amely intézkedésekkel támogatta a munkaadókat és a munkavállalókat. A megyei foglalkoztatási paktum keretében 2016 és 2021 között több mint hatezer főnek nyújtottunk segítséget az elhelyezkedésben vagy a munkahelye megtartásában. Folytatjuk tovább a gazdaságélénkítési, munkahelyteremtési programjainkat a megyében az új, 2021–2027-es paktumban a megyei önkormányzat vezetésével” – mondta Bánné dr. Gál Boglárka, akitől megtudtuk azt is, hogy a tavaly év végi adatok szerint hat százalék alatti megyénkben a munkanélküliségi ráta az országos átlaghoz viszonyítva. Ez megközelítőleg 38 ezer embert jelent. Az állásbörzék is sokat segítenek nekik az elhelyezkedésben.

Tóth Judit, az Észak börzét szervező munkatársa elmondta, hogy az első általuk szervezett állásbörze után, amelynek a Miskolci Egyetem adott helyet, világossá vált, hogy ezekre nagy szükség van a térségben, és hogy a napilapunknak és az online portálunknak nagy ereje van, hogy mozgósítsa a munkáltatókat és az álláskeresőket. Összehozva őket egymással. „A személyes jelenlét a legfontosabb tényező, és jó azt látni, hogy itt egy helyen találkozhatnak, és mindkét fél megtalálhatja a számítását. Korábban is sok kiállítópartnerünk tudott úgy nyilatkozni, hogy megérte, sok érdeklődőjük volt, és többen munkavállalóik is lettek.” A kiállítók között volt a MÁV–Volán-csoport is, két standdal. A vállalatcsoport HR-munkatársa, Varga-Sásváry Mónika szerint az egyik legnagyobb magyarországi foglalkoztatóként – közel 57 ezer fő – nagyon fontosnak tartják a munkaerő-utánpótlás biztosítását, amely komoly energiabefektetést igényel. Ezért minden lehetőséggel élnek, ahol megmutathatják magukat és leendő munkatársakat találhatnak. Ezen az állásbörzén a fókusz a középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalókon volt, forgalmi és pályaterületre, valamint ingatlanterületre, sokféle pozícióba.