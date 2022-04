Folytatódik a rendőrség kerékpárokra specializált vagyonvédelmi programja. A Miskolci Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberei április 5-én a délelőtti órákban Sajóhídvég településen végeztek ingyenes Bike­safe-kerékpárregisztrációt. A rendőrök azon túl, hogy rögzítették a kerékpárok azonosító adatait – így az alvázszámot, különös ismertetőjegyeket –, le is fotózták a kétkerekűeket. Az összegyűjtött adatokat a Bikesafe országos kerékpár-regisztrációs rendszer adatbázisában is rögzítették, így is elősegítve azt, hogy egy esetlegesen ellopott kerékpár megtalálása során az visszakerüljön jogos tulajdonosához. A rendőrségi szakemberek az adatrögzítésen túl felhívták az érdeklődők figyelmét arra, hogy a bicikliket minden esetben lakatolják le egy elmozdíthatatlanul rögzített tárgyhoz, továbbá arra is, hogy ne hagyjanak értéket kerékpárjuk csomagtartóján.

(A borítóképen: Regisztrálták a kerékpárokat)