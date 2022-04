A fél évszázadra visszatekintő, Szűcs István miskolci újságíró által jegyzett kiadványt nem más ajánlja a sportbarátoknak, mint az ötszörös Tour de France- és Giro d’Italia-győztes, Vuelta a Espana-győztes, háromszoros világbajnok belga Eddy Merckx.

– Régi álmom valósult meg, hiszen egykori utánpótlás válogatott kerékpárosként, háromszoros magyar bajnokként, ifjúsági vb 7. helyezettként évek óta tervezgettem, hogy valamilyen formában visszaemlékezzünk sportágam múltjára, egykori kiválóságaira – fogalmazott a fővárosi Kossuth Klubban tegnap megtartott könyvbemutató sajtótájékoztatón Hubay György országgyűlési képviselő, a kiadást finanszírozó Salkaházi Sára Miskolc Program Alapítvány kuratóriumának elnöke. – A könyv olvasói nemcsak több legendás sportemberrel ismerkedhetnek meg, hanem bepillantást kapnak a kerékpáros világ kulisszatitkaiba is. Jó néhány, eddig csak leginkább a szakmai berkekben ismert történet is feltárul előttünk. Hitem szerint sikerült egy kicsit újra reflektorfénybe állítani a sportág jeles reprezentánsait, akik pályafutásukkal, életútjukkal maximálisan kiérdemelték ezt. Valamennyien büszkék lehetünk az elmúlt évtizedekre, melyekre feltétlenül szükség volt ahhoz, hogy napjainkban is sokat, szerencsére egyre többet beszéljenek a magyar bringásokról. Elfogultság nélkül: úgy gondolom, hogy ez az album értékmentő és hiánypótló „arcképcsarnok”, melyből a jövő generációi is sokat tanulhatnak.

Közös utazás a kerékpársport „bolygóján”

A szerző, aki maga is versenyző volt egykoron, a magyar országúti és pályaszakág kiemelkedő tagjaival, versenyzőkkel, edzőkkel, sportvezetőkkel – köztük 12 olimpikonnal – tekintett vissza az 1950–2000 közötti időszakra. A hazai, legtöbb esetben a nemzetközi porondon is maradandót alkotó szereplők névsorában öt borsodi illetőségű sportolót – Csathó Tamást, Csathó Pétert, Géra Imrét, Juhász Bélát, Hubay Györgyöt – is megtalálhatunk.

– Embereket, sportembereket, az ő „filmjük” részleteit szerettük volna bemutatni, úgy, ahogy mi láttuk – hangsúlyozta Szűcs István Prima-díjas újságíró, a Miskolci VSC egykori kerékpárosa. – A beszélgetőpartnerek közül habitusától függően ki jobban, ki kevésbé nyílt meg. Abban viszont nem különböztek, hogy mindannyian örömmel és jó szívvel idéztek fel részleteket pályafutásuk filmjéből, utazásukról a kerékpársport nevű „bolygón”. Azok számára, akik vállalták a felkérést, bizalmukba fogadtak, beengedtek kicsit az életükbe, ezúton is szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet!

(A borítóképen: Dedikálás közben. Fotó: Varga Tamás Tivadar)