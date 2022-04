Végső Bence első lett az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV). A miskolci Herman Ottó Gimnázium tehetséges diákja spanyol nyelvből indult úgy, hogy angol két tannyelvű osztályba jár, a spanyol „csak” a második idegen nyelve. Ráadásul a megméretés nehezebb, II. kategóriáját választotta. Azokkal szállt versenybe, akik spanyol két tannyelvű képzésen vesznek részt. Bence azt mondta, igazából ma már a spanyol az első idegen nyelve.

– Az egész úgy kezdődött, hogy a nyolcadik osztály elvégzése után érdekelni kezdett a nyelv. Spanyol dalokat hallgattam, szövegeket fordítottam, tanulmányoztam egy-két egyszerűbb nyelvkönyvet, tehát megismerkedtem a nyelv alapjaival. Nagyon megtetszett, és megfogalmazódott bennem, hogy szeretném magas fokon elsajátítani. Ennek semmi más oka nem volt, csak az, hogy megfogott a spanyol emberek pozitív életszemlélete, az, hogy minden helyzetből a legjobbat hozzák ki, tetszett az érzelmes, szenvedélyes, vidám zenéjük. Érteni akartam, hogy miről szólnak ezek a dalok, hogyan fejezik ki érzelmeiket a spanyol emberek. Érteni akartam az üzenetüket és azt, hogy hogyan gondolkodnak a világról – fogalmazott Bence.



Három nyelvvizsga



Mielőtt gimnazista lett volna, nyáron elkezdte tanulni a spanyol nyelvet. Ezután magántanárhoz járt, és 9-10 hónap tanulás után már meglett a B2-es szintű nyelvvizsgája. Ezután ismét egyedül tanult, majd egy másik tanár segítségével felkészült a felsőfokú nyelvvizsgára. Majd újabb intenzív tanulás után és újabb magántanár segítségével 2020 novemberében a legmagasabb szintű, C2-es nyelvvizsga-bizonyítványt is sikerült megszereznie. Ekkor már a Herman-gimnázium diákja volt, és úgy érezte, jobban beszél spanyolul, mint angolul. Osztályozó vizsgát tett spanyolból, így ebből a nyelvből már nem kellett bejárnia a tanítási órákra. A versenyzésnek is érdekes a története.

– Az első magántanárom a Hermanban tanított. Ő tanácsolta, hogy ha 11.-es leszek, mindenképpen induljak az OKTV-n. Ez így is történt. Tavaly az I. kategóriában mérettem meg magam. Itt indulnak azok a diákok, akik nem két tannyelvű képzésre járnak. Sajnos a járvány miatt nem rendezték meg a döntőt, az eredmény a 2. forduló eredménye alapján alakult ki. Akkor 3. lettem. Ebben a tanévben viszont úgy gondoltam, hogy megméretem magam azok között is, akik magasabb szinten tanulják a spanyolt. Vesztenivalóm nem volt, hiszen a 3. helyezésért már megkaptam a pluszpontokat az egyetemi felvételihez. A kíváncsiság hajtott és a spanyol nyelv iránti szeretetem. Emellett szerettem volna magam felmérni, hogy hol is tart a tudásom országos szinten. Vajon milyen helyezést tudok elérni? Bizonyára azért sikerült jól, mert nem kellett semmilyen elvárásnak megfelelnem. A nyelvet szívből tanultam, szeretetből, a tudásvágy hajtott előre. Még mindig úgy érzem, hogy van hova fejlődnöm és van mit tanulnom – sorolta Bence lelkesen.



Típusfeladatok



Elmesélte azt is, hogy a verseny háromfordulós volt, de a harmadik forduló eredménye alapján alakult ki a végső sorrend. Amikor kijött a döntő szóbeli részéről, akkor úgy érezte, nagyon jól sikerült. Arra számított, hogy ott lesz az első ötben, de arra gondolni sem mert, hogy megnyerheti az OKTV-t. Annál is inkább, mert az írásbelin sok feladatot kellett megoldania kevés idő alatt, és ügyelni kellett a helyesírásra is, mert azt is szigorúan vették. Nem volt benne biztos, hogy hibátlanul sikerült.

– Az OKTV-re Takács Márta tanárnővel készültem, de María Martínez Córdoba lektor is sokat segített. A típusfeladatokat ugyanis be kellett gyakorolni. Megjelöltek például egy kötelező olvasmányt, amiről a versenyen beszélgetni kellett. Ez előzőleg sok gyakorlást igényelt. Volt olyan feladat is, hogy helyben kaptunk egy szöveget. Néhány percünk volt arra, hogy elolvassuk, majd el kellett mondani a tartalmát. Ezt is nagyon sokat gyakoroltuk tanárnővel, és meglett az eredménye, mert úgy éreztem a versenyen, hogy kiválóan össze tudtam foglalni az adott szöveg lényegét. A döntő után néhány nappal tanárnő írt egy üzenetet, épp akkor, amikor az egyik óráról kijöttem. „Bence, megnyerted!” Így szólt az üzenet. Akkor kicsit sokkos állapotba kerültem, nem hittem el hirtelen, hogy ez tényleg megtörtént. Ráadásul a két tannyelvűsök kategóriájában sikerült bizonyítanom! – idézte fel az örömteli pillanatokat Bence.



Irány Spanyolország!



Elárulta azt is, hogy most már az érettségire készül, szeptembertől pedig a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok képzésére szeretne járni. Mindenképpen olyan szakot szeretett volna, ahol hasznosítani tudja a nyelvtudását, a spanyolt és az angolt is. Sőt szeretne egy harmadik idegen nyelvet is elsajátítani. Érdekli a diplomácia, a nemzetközi kapcsolatok, a kommunikáció, szeretne majd spanyol nyelvterületen dolgozni. Viszont Bence még soha nem járt Spanyolországban. Ezen sokan csodálkoznak is, de ezen a nyáron tervben van, hogy a családdal elutaznak a napfényes, déli országba. Szeretne belekóstolni abba az életérzésbe, ami számára annyira vonzó.

– Sok embertől hallottam már, hogy Spanyolország csodálatos ország, ahol csodálatos emberek élnek – tette hozzá végül Bence.



(A borítóképen: Végső Bence a felkészítő tanárával, Takács Mártával)