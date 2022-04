Szikszón a város vezetése számtalan területen gondolkodik fejlesztésekben, mint beszámoltunk róla, tavaly várostervezési beszélgetések is indultak ezek kapcsán. Az Inkubátorházban hét héten keresztül várták az érdeklődőket, az alkalmak során pedig nemcsak bemutatta a város vezetése az elképzeléseket, de ki is kérte a szikszóiak véleményét, javaslatait.

Fejlesztési elképzelések

A napokban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kihelyezett elnökségi ülést tartott Szikszón, a Hell Energy Magyarország Kft.-nél „vendégeskedve”. A gyárlátogatást követő tanácskozáson – a megye legjelentősebb termelő-, kereskedő- és szolgáltatócégeit, nagy- és kisebb vállalkozások ezreit képviselő testület előtt – Sváb Antal polgármester és dr. Piskóti István alpolgármester közösen mutatta be Szikszó város fejlesztési irányait és a legjelentősebb, kiemelt programjait, projektjeit.

A jelen lévő közel harminc üzletember érdeklődéssel fogadta a hat kiemelt program részleteit. Részletesen is bemutatásra kerültek a déli – ipari parki pályázattal támogatott – fejlesztési területen a befektetési terület és csarnokbérlési feltételek. A Déli új lakóövezet – exkluzív lakópark kialakítási elképzelések, a „Szikszó-Liget” kislakópark konkrét projektterve. A Belvárosi revitalizáció, turisztikai kereskedelem és szolgáltatáskorszerűsítési program, a Kreatív városi rekreációs, sport- és pihenőpark „kiemelt nagyprogram” eleme, valamint a Magyar-hegyi pincefalu – a bor-gasztronómia-egészség-tradíció témára formált projekt.

Stratégiai célprogramok

– Kiemeltük, hogy a konkrét fejlesztési lépések egy lélekszámában is növekvő város koncepciójára épülnek, melynek keretében négy fő stratégiai célprogram mentén raktuk össze a városfejlesztés egymást erősítő elemeit. A „prosperáló” gazdaság, a „jól működő” város, a lokálpatrióta-közösségeket és identitást építő, valamint a külső települési kapcsolataiban is megújuló „együttműködő” város jövőképe, tervei mentén – mondta el dr. Piskóti István.

Készül az ipari park

A Bokik és Szikszó városa között formálódó szakmai kapcsolatokat a közeljövőben – ahogy ezt már a Miskolci Egyetem és a Hell esetében megtették – egy együttműködési megállapodás kereteiben szeretnék rögzíteni, konkrét lépésekben megvalósítani, elsősorban a helyi, szikszói vállalkozások, vállalkozni akarók támogatása, segítése érdekében, tudtuk meg.

– Ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy a megye cégei számára megmutassuk, milyen elképzeléseink vannak, és milyen befektetési lehetőségek jöhetnek számításba az ő számukra. Ez azért is fontos, mert stratégiai célunk, hogy Szikszón a fejlesztések ne csak a pályázati lehetőségekre épüljenek, hanem minél inkább bevonhassuk az üzleti befektetőket is. Ehhez a megfelelő elképezések megvannak, bízunk benne, hogy ezek a cégek számára is vonzó lehetőségek, legyen szó gazdaságfejlesztési vagy turisztikai területről – mondta az Északnak az alpolgármester.

Dr. Piskóti István hozzátette: az ipari park infrastruktúrája is épül, lassan fogadóképes állapotba kerül, így a zöldmezős beruházásokhoz is meglesz a megfelelő háttér a jövőben.

(A borítóképen: Az üzletemberek előtt a hat kiemelt programot mutatta be a városvezetés)