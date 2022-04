Történelmi győzelmet aratott a rekord-, több mint hárommillió szavazattal a Fidesz–KDNP pártszövetség, és még soha nem volt példa arra, hogy 135 képviselőnk jusson be a parlamentbe – vont mérleget az Észak-Magyarországnak Szijjártó Péter. A történelmi győzelem mellett az orosz–ukrán háborúról, az energiabiztonságról, a terrorveszélyről és a gyermekvédelmi törvényről is beszélt az Észak-Magyarországnak a külgazdasági és külügyminiszter.

Hogyan értékeli a Fidesz–KDNP kétharmados választási győzelmét?

Rendkívüli körülmények között zajlott ez a választás, így történelmi jelentőségű győzelmet arattunk. Még soha nem volt olyan, hogy egy, a szomszédban zajló háborúval egy időben kellett voksolást tartani. De nemcsak ez volt történelmi, hanem a végeredménye is: rekordszámban voksoltak az emberek, rekordszavazatot kapott a Fidesz–KDNP pártszövetség is, több mint hárommillió szavazatot. Még soha nem volt példa arra, hogy 135 képviselőnk jusson be a parlamentbe.

Mit gondol arról, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is mind a hét választókörzetben győzni tudott a Fidesz–KDNP?

Hatalmas eredménynek tartom, mert ezekből a választókerületekből (vk.) néhányat országos 1-esre adtak az ellenzék javára. De világosan megmutattuk, hogy nincs lefutott meccs, elveszett vk., kőkeményen kell dolgozni, és akkor meglesz az eredmény. Így is lett.

Orbán Viktor – ahogy eddig mindig tette – a jövő kihívásai és céljai érdekében átalakítja a kormányát. A miniszterelnök azt mondta: csak Szijjártó Péter döntése, hogy marad-e külügyminiszter. Megy vagy marad?

Megtiszteltetés volt, hogy eddig csaknem nyolc évig lehettem az ország külügyminisztere. Orbán Viktor miniszterelnök úr el fogja majd mondani, hogy kiket kér fel az új kormány tagjainak. Ez az ő privilégiuma, ahogy az is, hogy ezt bejelentse.

Vállalja?

Magyarország külügyminiszterének lenni a lehető legszebb hivatás, mert egy ezeréves nemzetet képviselhetek a világban, ennél szebb munkát nem lehet elképzelni.

Beszéljünk az orosz–ukrán háborúról! Vannak olyan vélemények, hogy az orosz–ukrán fegyveres konfliktus a II. világháború befejezésének – az oroszok által győzelem napjának nevezett – dátumára (május 9.) véget ér. Van ennek realitása?

Vannak találgatások, de senki nem tud biztosat. Minden egyes percben emberek halnak meg értelmetlenül, ezért én és nagyon sokan mások is azt szeretnénk, ha most véget érne, de csak reménykedni és imádkozni tudunk. Orbán Viktor ezért is javasolta Vlagyimir Putyin orosz elnöknek telefonon zajlott beszélgetésük alkalmával az azonnali tűzszünet kihirdetését, továbbá hogy jöjjenek el Budapestre, folytassanak tárgyalásokat a felek. A tárgyalásos megoldásra nagy szükség lenne, ezért nagyra becsülöm azokat a politikusokat – például a török külügyminisztert –, akik minden követ megmozgatnak, hogy előmozdítsák a mielőbbi békét.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is kemény kritikával illette Magyarországot, Orbán Viktort, bár az ukrán diplomaták nem fukarkodnak a kemény szavakkal mások irányába sem... Ez érthető egy nemzetéért aggódó politikustól, vagy esetleg más nagyhatalom, érdekcsoport tagjai írhatják a „fellépései” szövegét?

Egyértelmű, hogy az ukrán elnök az ukránok érdekeit képviseli: azt, hogy minél több ország támogatását elnyerje, és minél több állam küldjön nekik fegyvereket. A mi érdekünk pedig az, hogy kimaradjunk a háborúból, megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát. Ebből fakad, hogy mi nem szállítunk fegyvert. Ez nem vita közöttünk, hanem mások az érdekeink, ugyanakkor minden tekintetben kiállunk Ukrajna mellett. Minden idők legnagyobb humanitárius programját folytatjuk, beengedtünk több mint 600 ezer menekülőt Ukrajnából. Nekünk sosem Zelenszkijjel vagy az ukránokkal volt vagy van vitánk, hanem a magyar baloldallal. Ők nem a magyar emberek érdekeit képviselik, ha rajtuk múlna, nemcsak fegyverekkel, de katonákkal is támogatnák Ukrajnát, ami a háborúba való belesodródásunkat jelentené. A fegyverszállítások megindításának, a gázszállítások leállításának szorgalmazása mind-mind ellentétesek a magyar emberek érdekeivel, mert veszélybe sodornák a hazánkat, és a magyar emberekkel fizettetnék meg e lépések árát.

Orbán Viktor fogalmazta meg elsőként Európában egy közös hadsereg létrehozásának fontosságát korábban. Van ennek realitása belátható időn belül?

Most a NATO-ra szegeződik minden tekintet. Örülök neki, hogy a NATO és a magyar álláspont egybeesik, nevezetesen, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a katonai tömb ne kerüljön háborúba az oroszokkal. Az európai szuverenitási és védelmi kérdéseket pedig újra napirendre kell tűzni, ha majd nyugodtabb idők következnek.

Az orosz–ukrán háború árnyékában európai országok megtámadására szólította fel híveit az Iszlám Állam. Mekkora a terrorveszély Európában?

A következő időszaknak a háború mellett lesz egy újabb kihívása is. Ahogy említette, az Iszlám Állam felhívást intézett, hogy a szervezet terroristái kövessenek el terrortámadásokat Európában. Ez megnöveli a határvédelem és az illegális migrációval szembeni fellépés fontosságát. Komoly lehetőséget biztosítanak a terroristáknak arra, hogy akadálytalanul eljussanak Európába. Mi erősen védjük a határainkat, továbbra sem engedünk be illegális bevándorlókat Magyarországra.

A kiválónak tartott orosz–magyar kapcsolatok mekkora csorbát szenvedtek a szomszédunkban dúló háború miatt?

Magyarország, a magyar emberek szempontjából előnyös, pragmatikus partnerséget még békés körülmények között építettük fel, de háborúban minden más, minden megváltozik. Az Európai Unió és Oroszország között hosszú időre befagy ez az együttműködés, ami hatással van a magyar–orosz kapcsolatokra is.

Ennek mértéke forintosítható?

Nyilvánvalóan, de amikor emberek halnak meg a háborúban, méltatlannak tartanám azt elemezni, hogy ez milyen anyagi veszteségekkel jár. Az azonban nagyon fontos, hogy az Európába érkező orosz energiahordozók szállítását nem szabad szankcionálni, mert az több kárt okozna az azokat kiszabóknak, mint a szankcionáltnak, vagyis Oroszországnak.

Milyen mértékben függ Európa az oroszoktól?

Vannak országok a kontinensen, amelyek hozzánk hasonló mértékben vagy annál jobban függenek. Ez azonban nem azért alakult ki, mert mi vagy mások ezt így akartuk. Ez nem egy filozófiai vagy kommunikációs kérdés, hanem infrastrukturális, fizikai és matematikai: van-e gázforrás és van-e cső, valamint hogy mennyi gáz kell a gazdaságnak és az embereknek, és azt honnan tudjuk az országba hozni. Az európai földgázszükséglet kielégítéséhez nélkülözhetetlen energia 45 százaléka, 170-180 milliárd köbméter Oroszországból érkezik. Ennek a pótlása egyik napról a másikra lehetetlen.

De a kérdésben mintha a magyar kormány lenne a leghangosabb, legkövetkezetesebb.

A többi érintett és érdekelt – hasonló cipőben járó – ország kényelmes pozícióba helyezkedett, mert tudják, hogy az Orbán-kormány kiáll a magyarok – és ezáltal az ő – érdekeiért is. Mi ugyanis már a legelején világossá tettük, hogy nem szavazunk meg energiahordozókat érintő szankciókat.

Nem megkérdőjelezve Ukrajna uniós csatlakozásának lehetőségét – a feltételek teljesítése esetén –, de az mennyire igazságos világ, ahol Törökország időtlen idők óta vár az uniós tagságra, a szerbeket pedig – ahogy ön fogalmazott a minap – „már tegnap fel kellett volna venni az Európai Unióba, azonban még a pótvizsgán átmehet a közösség, ha holnap megtörténik az ország csatlakozása”? Mindez rendjén van így?

Mi bővítéspártiak vagyunk, mert az gondoljuk, hogy az Európai Unió akkor tud erősebb lenni, ha még több tagállam alkotja, ezért is szorgalmazzuk a nyugat-balkáni térség integrálását.

A szerbek nem csatlakoztak az európai uniós szankciókhoz.

Régi bűnnek hosszú az árnyéka: ha felvettük volna őket, akkor ez nem lenne probléma. Visszatérve az előző kérdéshez: amikor 7 vagy 8 ország vezetője levelet írt az európai uniós intézmények vezetőinek az ukrán csatlakozási tárgyalások felgyorsítása érdekében, akkor jeleztük, hogy mi ezt támogatjuk. Azt viszont nem tudom megmondani, hogy milyen széles körű együttműködés alakítható ki egy felgyorsított csatlakozás során: számos kritikát lehet hallani másoktól, amelyek minimum kérdésessé teszik, hogy lehet-e konszenzus ebben az ügyben.

Az unió jogállamisági kérdésekre – a korrupció szerintük magas voltára – hivatkozva visszatartja az uniós pénzeket. Mennyire jogszerű ez a lépés, mennyire lépett ki szerepköréből az EB?

Ez egy politikai zsarolás. Nem tudják elfogadni, hogy a liberális mainstreammel szembemenve a nemzeti érdekeket védi az Orbán-kormány. A frusztráltságuk nyilván felerősödött, hiszen azt várták, hogy a magyar emberek leváltják a kormányt, ám ezzel szemben történelmi győzelmet arattunk, a negyedik kétharmados többségünket szereztük meg.

Mit tehet a kormány? Elképzelhető, hogy bizonyos, a közösség számára fontos, megkerülhetetlen kérdéseket megvétózzon majd az Orbán-kabinet?

Keményen fogunk tárgyalni, amikor itt az ideje, akkor pedig megvitatjuk, hogy milyen lépéseket fogunk megtenni.

Végezetül beszéljünk a gyermekvédelmi törvényről! Nem lett érvényes a gyermekvédelmi népszavazás. Mit tehet a kormány?

A gyermekvédelmi népszavazáson 3,4 millióan mondták azt, hogy nem kérnek a gyermekek érzékenyítéséből. Ez egy olyan szám, amit a brüsszeli bürokraták és mások sem hagyhatnak figyelmen kívül

Világossá vált, hogy ez nem a kabinet törekvése, terve, akarata, hanem a magyar emberek elvárása: a népszavazáson 3,4 millióan mondták azt, hogy nem kérnek a gyermekek érzékenyítéséből. Ez egy olyan szám, amit a brüsszeli bürokraták és mások sem hagyhatnak figyelmen kívül.

(A borítóképen: Szijjártó Péter: „Nekünk sosem Zelenszkijjel vagy az ukránokkal volt vagy van vitánk, hanem a magyar baloldallal. Ők nem a magyar emberek érdekeit képviselik”)