A Miskolc központjában található ikonikus szökőkút közel 40 éve épült. A felszín alatti csőrendszere az elmúlt években teljesen elkorrodált, a csövek pedig kilyukadtak, így a rekonstrukciós munkák halaszthatatlanná váltak. A Városgazda szakemberei az őszi bontási folyamatok után télen előkészítési munkákat végeztek, hogy tavasszal már helyükre kerülhessenek az új csövek is. A komplett felszín alatti csőrendszer teljes rekonstrukciója befejeződött, ezért most pár napos próbaüzembe helyezik a szökőkutat. Április 22-től 24-ig, minden nap 9 órától 18 óráig működik majd a vízilátványosság. A biztonság érdekében a próbaüzem idejére is maradnak a kordonok a szökőkút körül.

A szükséges ellenőrzések és a sikeres próbaüzem után Miskolc város napján, május 11-én indítják újra a Centrum Áruház előtti alkotást, csakúgy, mint a többi városi szökőkutat.