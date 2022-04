Anyák napi készülődés lesz a Baráthegyi Majorságban április 30-án, szombaton délelőtt 10 órától délután 3 óráig.

A gyerekek állatsimogatóban ismerkedhetnek a farm állataival, részt vehetnek népi játékokban és kézműves foglalkozásokon, ahol elkészíthetik az anyák napi ajándékot is. Ott lesznek a kedves és mókás alpakák, velük is lehet barátkozni. A pónikon lovagolni, és belesni a malacólba. Az interaktív játszótéren a gyerekek bejárhatják a Diósgyőri vár kicsinyített mását, megismerkedhetnek a régi, vidéki élet használati eszközeivel, belecsöppenhetnek a középkorba, és akár még egy lovagi párbajban is részt vehetnek. Ha elfáradtak, diafilmeket nézhetnek.