Teleki József Akadémiai Klub néven alakult új tudományos szervezet Sárospatakon a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA), valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) közös szervezésében. A névválasztás nem véletlen – tudatta lapunkkal a kezdeményező alelnök, dr. Bolvári-Takács Gábor, a THE rektora.

A klub névadója, gróf Teleki József ugyanis a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a Sárospataki Református Főiskola főgondnoka, a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke, az Akadémiai Könyvtár alapítója volt az 1800-as évek elején-közepén. Hozzátette: így nagy szerepe volt abban, hogy a tudományos élet Sárospatakon teret nyert. Kiemelte: kevesen tudják, hogy a reformkorban megalakult Magyar Tudós Társaságnak – a Magyar Tudományos Akadémia elődjének – nagyon sok pataki diák volt a tagja, az 1840-es években a tagság közel 20 százalékának volt köze a neves iskolavároshoz. Ez a történelmi örökség kötelezi az utókort ennek a szellemiségnek a folytatására – közölte.

Aláhúzta: a városban jelenleg is két felsőoktatási intézmény működik egymás mellett, valamint számos tudományos-kulturális műhely, közgyűjtemény, múzeum található. A klub arra szeretne lehetőséget adni, hogy az ezekben az intézményekben dolgozó szakemberek, valamint a hozzájuk kapcsolódó oktatók, kutatók számára legyen egy fórum, ahol tudományos és egyéb kérdésekről eszmét tudnak cserélni – mondta dr. Bolvári-Takács Gábor.

Kérdésünkre válaszolva azt is hozzátette, hogy az MTA Miskolci Területi Bizottsága jelenleg is működtet három klubot: Miskolcon, Egerben és Gyöngyösön. Ezek szervezésében különböző programok szerveződnek, előadások hangzanak el. Patak is szeretne felzárkózni hozzájuk – közölte az alelnök.



A taglista nincs lezárva



Előrevetítette: ezek a rendezvények nemcsak a tudósok, kutatók, hanem esetenként a szélesebb nagyközönség érdeklődésére is számot tarthatnak majd. A klubtagság feltételeit ismertetve kifejtette: mindenképpen szükséges, hogy legyen az érintetteknek tudományos előéletük, minősítésük, és kötődjenek a régióhoz. Ez a kötődés többféle lehet, például oda jártak iskolába, a térségből származnak, vagy éppen kutatási területük fűzi őket Tokaj-Hegyaljához, Zemplénhez – sorolta. Előzőleg feltérképezték a környező intézményeket, és a taglista nincs lezárva – tette hozzá a klub alelnöke.

Kiemelte: a térségi tudományos élet fejlődése azért fontos, mert a tudománynak meglátása szerint csak akkor van értelme, ha hatással van az emberek közösségeire. Egy ilyen klub lehetővé tudja tenni azt, hogy például azok a kutatók, akik egyébként nem kapcsolódnának az Akadémia különböző szervezeti egységeihez, itt találkozzanak. Ezenkívül Sárospatak kisvárosi jellege ellenére komoly szerepet tölt be a hazai tudományos életben, amit helyben is szeretnének tudatosítani.



A Magyar Tudományos Akadémia Teleki József Akadémiai Klub tisztségviselői



Elnök

Dr. Fésüs László, az MTA rendes tagja, professor emeritus, Debreceni Egyetem.



Tiszteletbeli társelnökök

Dr. Kaptay György, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, az MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke; dr. Monok István DSc, egyetemi tanár, az MTA Könyvtár és Információs Központ főigazgatója; dr. Páles Zsolt, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, az MTA Debreceni Területi Bizottságának elnöke.



Alelnökök

Dr. Bolvári-Takács Gábor PhD, egyetemi tanár, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora; dr. Enghy Sándor PhD, egyetemi tanár, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektora.

Titkára: dr. Dankó László CSc. tanszékvezető egyetemi docens, Tokaj-Hegyalja Egyetem.



Elnökségi tagok

Dr. Bene Zsuzsanna PhD, borászati kutatásvezető, Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet; egyetemi docens, Tokaj-Hegyalja Egyetem; dr. Dienes Dénes PhD, gyűjteményi igazgató, SRK Tudományos Gyűjteményei; egyetemi tanár, Sárospataki Református Teológiai Akadémia; dr. Ringer István PhD, igazgató, PIM Kazinczy Ferenc Múzeum; dr. Szatmári Emília PhD, főiskolai adjunktus, Sárospataki Református Teológiai Akadémia; dr. Tamás Edit igazgató, MNM Rákóczi Múzeuma; dr. Toma Kornélia PhD, tanszékvezető egyetemi docens, Tokaj-Hegyalja Egyetem; dr. Ugrai János PhD, tanszékvezető egyetemi docens, Tokaj-Hegyalja Egyetem.



