Magyarországon 40 ezer látássérült ember él, közülük 10 ezren vakok, és alig 200 vakvezető kutya van, ezért nagy az igény, és nagy a hiány is. Erről Mezősi Tamás, a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt az adománygyűjtő rendezvényen. – Magyarországon – ahogy Európában és a világ számos pontján is – a vakvezető kutyák kiképzése közadakozásból történik.

Élethosszig gondoskodnak róluk

– A látássérült emberek ezekhez a vakvezető kutyákhoz – amelyeket alapítványunk munkatársai képeznek ki – ingyenesen jutnak hozzá. Az adományok a kutyák tenyésztéséhez, kiképzéséhez és egész életükön keresztüli támogatásához járulnak hozzá, beleértve azt is, amikor a „kutyák nyugdíjba vonulnak”. Az idős kutyáknak befogadó családot keresünk, hogy a hosszú szolgálat után méltó életet élhessenek – foglalta össze Mezősi Tamás. – Ez a mostani akció többszörösen is nagy segítség, nagyon jó minőségű termékeket, tápokat vásároltak most azok, akik adakoztak, másrészt összekapcsoljuk ezt egy érzékenyítő programmal is.

A vakvezető kutyák világnapja alkalmából szombaton a Szentpéteri kapui Tescóban, a Fressnapf üzleténél adakozhattak az érdeklődők a jótékonysági gyűjtési akcióban.

– A Lions mozgalom az egész világon kiemelt célként kezeli a vakok és gyengénlátók támogatását – hangsúlyozta Kiss László, az Első Miskolci Lions Club elnöke. – Miskolcon 30 éve segítjük ezt az ügyet. Egyrészt a vakok és gyengénlátók megyei szövetségét, másrészt pedig a vakvezető kutyák képzését, és azon belül a Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskolát támogatjuk. Talán kevesen tudják, hogy a vakvezető kutyák kiképzése nagyon költséges, mi ezt is átvállaljuk, így segítve a látássérülteket, akik természetesen térítésmentesen kapják a segítőkutyákat. Az ebek ellátásához most az adakozók is hozzájárultak – tette hozzá Kiss László.

(A borítóképen: Ki lehetett próbálni a vakvezető kutyát. Fotó: Ádám János)