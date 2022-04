Tavaly októberben nyílt meg Trizsben az a mintabolt, amely a helyben készült lekvárok és szörpök népszerűsítésére, forgalmazására jött létre. A téli hónapok ugyan a vendéglátás és a turizmus szempontjából nem voltak a legerősebbek, ennek ellenére így is sokan látogattak el a helyszínre. Az Aggtelek felé irányuló idegenforgalom azonban lassan beindul, amitől a trizsiek is további fellendülést várnak.

– Az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a környéken megismertessük a termékeinket. Ezzel kapcsolatban rengeteg rendezvényen vettünk részt, most már Aggteleken és Jósvafőn, valamint Trizsben két helyszínen is hozzá lehet jutni a szörpökhöz és a lekvárokhoz – fogalmazott Mácsi Istvánné, Trizs polgármestere. – Most igyekszünk ezen a körön bővíteni, elindítottunk egy online kampányt, ami hazánk távolabbi részeit is megcélozza. Sok szempontból optimalizálni kell a tevékenységünket, hiszen a feldolgozó és a mintaboltok a munkaerő nagy részét lefoglalják, ezért idén már csak a nagyobb, kiemelt eseményekre tudunk ellátogatni. Az elmúlt években szép pályát futottunk be, büszkék vagyunk az elért eredményekre.

Hazai termék

A Trizsi Ízek a közelmúltban elnyerte a Hazai Termék védjegyet, ami csupán azért nem lett Magyar Termék, mert a feldolgozáshoz használt cukrot nem Magyarországon állítják elő. Az idei szezon azonban majd csak most kezdődik. A szörpök és a lekvárok szempontjából rendelkeznek bizonyos raktárkészlettel, de a nyári feldolgozásnál kell számítaniuk az igazi nagyüzemre.

– Ilyenkor idényjelleggel szoktunk több munkavállalót foglalkoztatni, hiszen elkel a dolgos kéz – folytatta Mácsi Istvánné. – Emellett egy nagyon közkedvelt, új termékcsaláddal is foglalkozunk, ami ugyancsak régi vágyunk volt. A Vad-Ász fantázianevet viselő finomságokat vadgyümölcsökből főztünk, nemcsak vadászoknak. Azoknak is, akik szeretik az erdőt-mezőt, a természetet, az ínyencségeket, a kulináris élvezeteket, valamint a vadhúsból készült ételeket. A csipkebogyóból, kökényből, somból és vegyes erdei gyümölcsből készült lekvárok egyértelműen ezekhez az ételekhez passzolnak.

Emellett természetesen a közönség által kedvelt ízek is megmaradtak, továbbra is kaphatóak lesznek. A trizsiek egyébként az önkormányzati erdők szélein szedik is a gyümölcsöket, de vásárolnak is annak érdekében, hogy az igényeket hosszú távon ki tudják elégíteni.

(A borítóképen: A Trizsi Ízeket széles körben népszerűsítik. Fotó: Marosréti Ervin)