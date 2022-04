A tablókészítés és közszemlére bocsátás divatja már közel másfél évszázados. A fényképezés megjelenésével és gyors fejlődésével az igény is létrejött, hogy az egy közösséget, akár céhet, tanári kart, osztályt alkotó embereket megjelenítsék egy közös fotón. Bizonyos, hogy Miskolcon már 1911-ben egy polgári leányiskolában készítettek ilyet, emlékéül az együtt töltött éveknek. A hagyomány azóta is töretlen, minden évben ellepik a forgalmas helyeken lévő üzletek kirakatait az adott évben ballagók tablói. Nincs ez másként idén sem.

Egyre több új elem

A szokás nem, de a kivitelezések, minták, dizájnok az adott lehetőségeken belül azért változnak – tudtuk meg Tóth Tamás miskolci fotográfustól, aki maga is vállal tablófotózást és -készítést. Elmondta: „A tablók többsége kétféle módon készül, vagy digitálisan szerkesztik össze egy képbe, amit aztán egyben kinyomtatnak, vagy hagyományosan, kézi munkával, amikor a hátteret, a díszítőelemeket, a szöveget és a fotókat egyesével festik, írják, ragasztják fel. Ez a drágább megoldás, 40-50 ezer forinttól indul a költség. A digitálisan nyomtatott sem olcsó, az árak természetesen sok dologtól függenek, hogy lesz-e rajta üveglap, az gravírozva van-e, faragott fakeretet kap, vannak-e benne 3D-s dizájnelemek stb. Az átlagár az alapverzióban is 40 ezres és fölfelé. A diákok fotózása 3-tól 5 ezerig terjed fejenként.”

A fotós új elemként említette az internetes közösségi platformokról származó grafikákat, háttereket, képi elemeket, mint például az emojiikonokat vagy a különböző applikációkkal torzított, manipulált képeket.

A profi fotózást nemigen lehet megúszni, de a tabló elkészítésén sokat spórolhatnak azok az osztályok, amelyek bevállalják a kézműves munkát, és maguk alkotják meg ezt a közös emléktárgyat. Emellett döntöttek a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium végzősei is. Ujjady Bálint László a 12. c-ből elmondta, hogy a tablójukat az osztálytársa, Szemán Szilvia koordinálásával közös erővel készítik, ottjártunkkor az utolsó simításokat végezték rajta éppen. Főleg délutánonként a szabadidejükben dolgoztak, ötleteltek, végül az iskolában látott minták alapján egy konzervatív megoldás mellett döntöttek, amit kézi hímzéssel „felírt” szöveggel dobtak fel.

„Az ötletekről szavaztunk, és az elkészítése is a mi munkánk. Ez maga is egy élmény számunkra. Próbáltunk ihletet meríteni a régi tablókból is. A háttér egy egyszerű vörös szövet, ez is valaki fejéből pattant ki, törekedtünk az egyszerűségre, a díszítés csak a szövetre hímzett felirat lesz. Ezt nem mi hímeztük bele, megbíztunk egy kis családi vállalkozást” – tudtuk meg Bálinttól.

Amint elkészül a nagy, közös mű, Miskolc sétálóutcájában lesz megtekinthető egy női divatbolt kirakatában.

