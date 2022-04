A Mathias Corvinus Collegium (MCC) miskolci vendége volt a napokban Csepregi Gábor, az MCC vendégoktatója, többszörös olimpiai vízilabdaedző és -játékos, Kovács Bertalan többszörös szenior világ- és felnőtt magyar bajnok úszó és Hajdú András, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának kutatótanára.

A vendégek a többi közt arról beszélgettek, hogy mire tanít a sport, áldozat vagy megszállottság kell-e hozzá, hogy milyen szerepet tölt be a sport egy kisebb közösség vagy akár egy nemzet identitásának kialakításában.



Tiszteletre nevel



Csepregi Gábor megfogalmazása szerint a sport fegyelemre nevel. Célja, hogy eredményeket produkáljon, s ezáltal örömöt, megbecsülést okozzon annak, aki csinálja, illetve a közösségnek, tágabb értelemben véve a társadalomnak. Sportolás során olyan készségeket, képességeket, értékeket, szabályokat tanulhatunk, amelyeket az élet más területein például a tanulásban, munkában hasznosítani tudunk. A sportnak jelentős szocializációs szerepe van.

– A sport erősíti az immunrendszert, a sport egyenlő az egészséggel – mondta Kovács Bertalan. A sport csapatszellemre gyakorolt hatásáról azt emelte ki: a személyiség akkor válik pozitívvá, ha az ember kicsi korától kezdve megtanulja, hogy felelősséggel tartozik a közösségért, ugyanakkor tapasztalatai szerint az egyéni sportágat űzők esetében ez nem minden esetben fejlődik ki. Rámutatott: a sport megtanít az egymás közötti kulturált versenyzésre és viselkedésre, a másik ember tiszteletére.

– Gondoljunk csak egy mérkőzés, egy viadal végére, amikor a szemben álló felek, a győztes és a legyőzött fél kezet fog egymással, és gratulál egymásnak. Ez mindig így van, és ennél szebb nincs a világon! – hangsúlyozta.



Jótékonyan hat mindenre



A sport ma már egyre nagyobb szerepet tölt be a modern társadalmak életében, nem csupán egyéni, hanem össztársadalmi szinten is, szemléletformálóan hat a kultúránkra, gazdaságunkra, de még a lakókörnyezetünket is befolyásolhatja, jótékony hatással van a közbiztonságra és az úgynevezett rozsdaövezetek rehabilitációjára is.

Hajdú András mindezzel kapcsolatban elmondta, hogy a 70-es évektől kezdődően még azokban az országokban is jelentősen növekedett az állami szerepvállalás a sport területén, amelyekben az állam minimális szerepet vállalt a gazdaságban, ami a sporttevékenységgel kapcsolatos azon elképzelés elterjedésével magyarázható, miszerint az, aki sportol, bizonyos betegségekkel szemben védettebb lesz.