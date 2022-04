A következő években jelentősen megváltozik majd a sárospataki várnegyed, vagy ahogy helyben sokan emlegetik, a szentnegyed arculata. A római katolikus bazilika, valamint a várkert közötti, néhány száz méteres szakaszon már most is két jelentősebb beruházás zajlik, amelyeket hamarosan több követ majd.

Beruházás beruházás után

Aros János, a város polgármestere az Észak-Magyarországnak elmondta: ezek a fejlesztések nemcsak az önkormányzat, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, valamint magánbefektetők kezdeményezésére történnek meg.

Az egyik első fejlesztést, amely a Rákóczi Múzeum információs tereit érintette, nemrég már átadta L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

Ugyancsak a múzeum beruházásában jelenleg is zajlik a régi kőtár helyén egy új látványtárnak és különböző bemutatókra, foglalkozásokra alkalmas Rákóczi-látogatóközpontnak az építése. Az építkezés helyszínén látni, hogy itt az alapozásnál, valamint az alagsori szint kialakításánál tart a kivitelező.

A polgármester hozzátette: önkormányzati beruházásként zajlik a régi lőportorony felújítása és látogathatóvá alakítása, mintegy 800 millió forintból. Itt az interaktív kiállítások mellett kialakítanak közösségi teret, játszóteret, így a felújított létesítmény a családok számára is remek kikapcsolódást jelent majd – ígérte. A múzeum és az önkormányzat beruházására a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram révén sikerült forrást szerezni, összesen 2,5 milliárd forintot.

Aros János azt is elmondta: az önkormányzat újabb lépése a várnegyed útburkolatának, sétányának és a parkolóknak a felújítása, átalakítása a mai kor igényeinek megfelelően. Erre a területre nagyrészt díszburkolat kerül majd. Az előkészítő munka elkezdődött, magát a kivitelezést a Tokaj-Zemplén térség fejlesztésére szánt, Wáberer György kormánybiztos nevével fémjelzett, 150 milliárd forintos keretösszegből szeretnék megvalósítani. A megvalósításhoz mintegy 1,2 milliárd forintra lesz szükség – folytatta.

Megújul az egykori Carolina Óvoda jelenleg eléggé elhanyagolt épülete is, amelyből négycsillagos szálloda lesz. Úgy tudni, az új tulajdonos a Vízikapu melletti Bodrog-szakaszon egy kisebb kikötőt is kialakít, ugyanis Tokaj és Sárospatak közötti hajókirándulások is lesznek a kínálatukban.

Aros János kiemelte: távolabbi terveik közé tartozik az, hogy a várfalakat teljesen körbejárhatóvá tegyék. Ehhez az úgynevezett Kruczik-gödör környékét is rendbe kellene tenni, ám ennek a forrása egyelőre még nem látszik – mondta a polgármester.

(A borítóképen: A várnegyed útburkolatának, sétányának és a parkolóknak a felújítása, átalakítása során nagyrészt díszburkolatot raknak majd le)