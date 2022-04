Kovác Teodóra Sarolta vehette át idén az „Encs Város Közoktatásáért” kitüntetést. A pedagógus az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója, az iskola és a város meghatározó pedagógusegyénisége. Általános iskolás diák­évei és tanítójának személyes hatására érzett rá arra, hogy másokat megtanítani valamire, másoknak segíteni jó. Élete vezérfonala: mosolyt fakasztani a gyermekek arcára, segíteni, hiszen szívében mindig az a tettvágy uralkodik, amit családjában is megtapasztalt. Tanítói diplomája mellett olasz nyelvszakos oklevele is van. Folyamatosan képzi magát, 2021-ben szerezte meg a szakvizsgázott pedagógus oklevelet.

Példakép

– Már óvódásként lehetőségem volt egy-egy tanórára belopózni a perei görögkatolikus parókia – ahol gyermek­éveimet töltöttem – szomszédságában levő általános iskola délutáni foglalkozásaira. Ezek varázslatos élmények maradtak számomra mind a mai napig – idézte fel első találkozását az iskolával Teodóra. – Kisiskolásként a tanító nénim személyisége, kedvessége, empátiája arra ösztönzött, hogy otthon is őt utánozva a kis barátnőket és a húgomat tanítgassam. A gyermekek iránti szeretetem és a tanítás iránti elköteleződésem miatt lettem pedagógus – fogalmazott.

Pályája elején 9 évig tanított az encsi Petőfi Sándor általános iskola fügödi tagiskolájában. Itt halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésével-oktatásával foglalkozott. Az ismeret­átadás mellett fontos feladata volt, hogy figyelemmel kísérje diákjai lelki fejlődését is. 2012-től az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola tanítójaként dolgozik, ahol saját megfogalmazása szerint egyfajta missziót él meg. Itt negyedik osztályosokat oktat és nevel, akiket igyekszik kellő motivációval, lelki töltettel a felső tagozatra és a nagybetűs életre is felkészíteni.

– Évek óta szervezem az Erzsébet napközis táborokat, ahol a közösségépítés, egészségtudatos életmód, környezettudatosság, művészeti nevelés mellett a program egy egész napos kirándulást is tartalmaz, mely a gyermekek számára mindig életre szóló élményeket nyújt. Emellett a ministránsgyermekekkel Egerben, Poroszlón, a művészeti oktatásban részt vevő gyermekekkel pedig a Mátrában töltöttünk feledhetetlen napokat. A gyermek-szülő-pedagógus programokra is nagy szükség van, mert a gyermek akkor érzi magát igazán otthon az iskolában, ha ez a hármas egység folyamatosan jelen van. Hiszen a gyermekek egészséges fejlődése, tanulmányi előmenetele mindannyiunk közös érdeke. Tanév elején és végén is igyekszünk a szülőkkel együtt közös kirándulást szervezni, melynek mindig nagy sikere van – tette hozzá Teodóra, aki szívesen készíti fel tanítványait különböző tanulmányi versenyekre. Több versenyeredménnyel is büszkélkedhet. 2018-ban a Böngész verseny szervezőitől megkapta Az Év Tanítója díjat, melyet olyan lelkes pedagógusoknak adományoznak, akik a megméretésben részt vevő diákok és szüleik jelölése alapján kiemelkedő munkát végeznek.

– A versenyeken való részvétel a gyermekek terhelhetőségétől, kitartásától és odaadásától függ. A Böngész levelezős versenyeken, azon belül is a csapatversenyeken vettek részt tanítványaim több éven keresztül matematikából és környezetismeretből. Két évvel ezelőtt, amikor a koronavírus-járvány miatt karanténba kerültünk, a csapatmunkát megnehezítette a gyermekek közötti kilométerekben mérhető távolság, hiszen nem tudtak együtt dolgozni, gondolkodni, alkotni. Az elmúlt tanévben az országos Sango és Én rajzpályázatra 13 tanuló munkáját küldtük be. A versenyt 9–12 év közötti gyerekek számára írták ki, a biztonságos, pozitív és értékes internetes élmények megteremtése céljából. Az osztályomból az I. kategóriában az egyik tanulónk különdíjban részesült – sorolta a pedagógus.

Hozzátette: amikor Mikola Gergely polgármestertől megkapta az értesítést, hogy Encs képviselő-testülete kitüntetést adományoz a részére, rendkívül meghatódott, és ezúton is köszöni, hogy rá gondoltak.

– A gyermekszeretet hivatásomból fakad, a közösségért való odaadó tenni akarás családi örökség. Büszke vagyok a Szent László Katolikus Általános Iskola diákjaira, tantestületére, és büszke vagyok Encs városára. A pedagógus legfontosabb feladata a magvetés, hogy az termést hozzon a gyermeki szívekben és lelkekben. Tudom, hogy óriási szerepet töltök be a rám bízott gyermekek életében, és igyekszem személyes példamutatással mindig az értéket közvetíteni – fogalmazott Teodóra.

