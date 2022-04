Ukrajnába vittek adományt nemrégiben a Bükki Pálinka Lovagrend egyesület tagjai. A kárpátaljai Dercen község polgármestere, Bíró Lajos fogadta a szállítmányt – mondta Orosz János, a lovagrend elnök-nagymestere. Tartós élelmiszereket, konzervet és élesztőt vittek nagy mennyiségben, mert erre volt a legnagyobb igény. Hiszen a legnagyobb problémát az jelenti, hogy kevés az áru, sok a hiánycikk a boltokban. Ebbe a körbe tartozik az élesztő is, amelyből kenyeret sütnek. Északról és keletről folyamatosan fogadnak be menekült ukrán állampolgárokat a településre, ezért meghatványozódott azoknak a száma, akiket el kell látni pékáruval. Az adományt az egyesület tagjai adták össze. A delegációt Orosz János és munkatársa, Szabó Ferenc, a lovagrend kincstárnoka alkotta.

Dercen az egyik legnépesebb kárpátaljai magyar község, Beregszásztól 18 kilométerre. Azért Dercenre esett a választásuk, mert tavaly avattak ott egy új, hivatalosan bejegyzett lovagrendet, és azóta is jó kapcsolatot ápolnak a község polgármesterével – tudatta Orosz János. Magyarországon és a Kárpát-medencében régóta léteznek pálinkalovagrendek, Felvidéken, Erdélyben és Délvidéken is, azonban Kárpátalján korábban nem volt. A településen és környékén harcok nem dúlnak, a háborút a menekültek áradatán keresztül érzik. A derceni polgármesteri hivatal egyik helyiségét teljes egészében a menekültek elszállásolására alakítottak át. Egy nagy közös térben a lehető legtöbb alvóhelyet alakították ki, illetve ifjúsági emeletes ágyakat is elhelyeztek, ahol negyven gyermeket be tudnak fogadni.

A kárpátaljai magyarok minden adományt szívesen fogadnak, de maguktól nem kérnek. Szerények, visszafogottak és hálásak, hősiesen vállalják sorsukat, amelybe a történelem sodorta őket, ahogyan a háború okozta lelki sebeket és megpróbáltatásokat is – osztotta meg tapasztalatait Orosz János. A mindennapokat próbálják úgy élni, ahogyan a helyzet lehetővé teszi. Ennek példája, hogy az iskolában az oktatás korlátozottan zajlik, mert az intézmény tornatermét is menekülteknek adták át.



(A borítóképen: A lovagrend tagjai által összegyűjtött adomány)