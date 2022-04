„Magyarországra is begyűrűzött egyfajta liberális szemlélet, amelyben olyan civil szervezetek, illetve LMBTQ-propagandisták kezdtek el beszivárogni az oktatási intézményekbe, akiknek a tevékenysége semmi esetre sem szolgálja a gyermekek érdekeit – hangsúlyozta Király Nóra, a Fiatal Családok Klubjának (Ficsak) alapítója. – Gyermekeink, unokáink, dédunokáink jövője a népszavazás tétje, ugyanis most döntünk arról, hogy milyen Magyarországon fogunk élni a következő évtizedekben.”



Több támadás



Szerinte Brüsszelből is nagyon nagy nyomás nehezedik Magyarországra: „Több támadás is érte a kormányt a gyermekvédelmi törvény miatt. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy minél többen elmenjünk április 3-án, és négy nemmel szavazzunk a kérdésekre. Ezzel a magyar kormány olyan felhatalmazást kaphat, amelynek segítségével talán Brüsszelben is elgondolkodnak azon, hogy Magyarország belügyeibe nem szólhat bele semmilyen más ország” – húzta alá Király Nóra.



Csendes többség



Szerinte ma egyre több uniós országban a család modellje is megváltozik, ugyanis „sok más ország a migráció segítségével, illetve Európán kívül élő emberek betelepítésével próbálja megoldani azt a demográfiai problémát, ami egész Európát sújtja. Ezzel szemben Magyarország hat évvel ezelőtt, szintén népszavazással döntött arról, hogy nem ezt az utat választja” – emlékeztetett a Ficsak alapítója. „A gyermekvédelmi törvény kapcsán is fontos, hogy most állítsuk meg ezt a folyamatot, most mondjunk nemet, mert ha a gyermekek szexuális nevelése kikerül a szülők jogai közül, akkor ez visszafordíthatatlan károkat fog okozni az egész magyar társadalomban. Most megállíthatjuk a gyermekekre irányuló szexuális propagandát!” – emelte ki Király Nóra.

„Itt klasszikusan az a helyzet áll fenn, amikor egy hangos kisebbség próbál felülemelkedni a csöndes többségen. A legtöbb közvélemény-kutató cég mellett a mi belső közvélemény-kutatásunk is azt mutatta, hogy az elsöprő többség egyetért azzal, hogy a szülők joga a gyermekek szexuális felvilágosítása. És ne vigyük be az iskolákba, óvodákba, különböző közintézményekbe ezt a kérdést, illetve reklámokban, internetes felületeken ne találkozhassanak a gyermekek ilyenfajta tartalmakkal, hiszen ezek károsan befolyásolhatja fejlődésüket” – hangsúlyozta a civil szervezet alapítója.

„Nekünk nem a mássággal vagy a homoszexualitással van problémánk, teljes mértékben elfogadjuk a felnőtt emberek ilyen irányú döntését, szexuális irányultságát, nekünk az erőszakos és agresszív propagandával van problémánk, ami a gyerekeket is célba vette, és próbálja úgy feltüntetni, mintha ez teljesen normális lenne. Holott tudjuk, hogy utódja csak egy férfinak és egy nőnek születhet, ezek a biológiai alapjaink. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a normalitás keretei között a hagyományos családmodellt fogadjuk el és népszerűsítsük, és ez legyen a természetes az emberek számára, és ne ennek az ellenkezője. Ettől függetlenül teljes mértékben toleránsak és elfogadóak vagyunk, elfogadjuk azt is, ha valaki ezt nem így gondolja, és másként éli az életét.”



Családpolitika



„Hosszasan lehetne sorolni, hogy a kormányzat menynyiféle támogatást nyújtott a család minden tagjának, beleértve a kisgyermekeket, a fiatalokat, a pályakezdőket és a gyermekvállalás előtt állókat, illetve a nagyszülőket” – utalt Király Nóra az utóbbi évek családtámogatási rendszerére. „Támogatást kapnak a fiatalok az otthonteremtésre, és közben nagyon komoly adókedvezményeket vehettek igénybe nemcsak a pályakezdők, hanem a családosok is. Ma elmondhatjuk, hogy Magyarországon jó családosnak lenni!” – húzta alá Király Nóra.



Négy kérdésben döntünk



A vasárnapi népszavazáson az alábbi kérdésekre lehet válaszolni:



Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

(A borítóképen: Király Nóra szerint fontos, hogy nemet mondjunk az elindult káros folyamatokra)