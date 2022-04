Egyértelműen támogatandó ötletnek tartja Veres Pál, Miskolc polgármestere, hogy a mintegy 875 millió forintból felújított Csengey utcai iskolaépület, a Szentpáli kereskedelmi szakközépiskola egykori központja – további lehetséges bővítések révén – otthona legyen az önálló miskolci középfokú (össz)művészeti képzésnek.

A volt Szentpáli épületének rekonstrukciója hivatalosan május 5-én fejeződik be, ezt követően adják át használatra részben a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium, részben pedig a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. számára.

Lobbiztak a pénzekért

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése csütörtöki ülésén is téma volt az épület annak kapcsán, hogy a testületnek kellett meghatároznia, milyen kondíciókkal kapják meg jövőbeni használói az ingatlant.

A témához hozzászólt Molnár Péter, a KDNP miskolci önkormányzati frakciójának vezetője. Örömmel konstatálta, hogy az épület újra funkciót kap, hiszen előtte évtizedeken át üresen árválkodott a belvárosi ingatlan. Felidézte, hogy a felújításhoz a forrásokat még az előző, dr. Kriza Ákos vezette önkormányzat lobbizta ki, és indította el a folyamatot.

Összművészeti képzés lehet

Veres Pál polgármester elmondta, hogy maga is fontosnak tartja a projektet. Jelezte, hogy az épület fejlesztési tervei öt fázist tartalmaznak, a most rendelkezésre állt pénzből az első két fázist sikerült végrehajtani. Támogatja, hogy folytatódjék a megújulási folyamat, és – mint hangsúlyozta – egyeztetést kezdeményeznek ennek érdekében. Tárgyalni akarnak arról is, hogy önálló intézményként itt lehessen a város összművészeti képzési bázisa.

A közgyűlés jóváhagyta, hogy az épület földszintjét és első két emeletét a Miskolci Tankerületi Központ kapja meg vagyonkezelés céljára. Ezen a három szinten lel otthonra a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium. Az épület harmadik emeletén kapnak helyet a Miskolci Kulturális Központ (MKK) Nonprofit Kft. irodahelyiségei, amelyek jelenleg még a Győri kapui Ifjúsági és Szabadidő Házban találhatók meg.

Elosztották a helyeket

Az MKK a harmadik emeletet és a raktározási célra használható tetőtéri helyiségeket térítésmentes használatba kapja meg. Az épület földszintjén lévő konyhát és kiszolgálóhelyiségeket a Miskolci Közintézmény-működtető Központ üzemelteti majd.

Megállapodás született az iskolaépület körüli udvarrészek használatának megoszlásáról is.

(A borítóképen: Tetszetős külsőt öltött a Szentpáli-szakközép egykori épülete. Fotó: Ádám János)