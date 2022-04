Már minden miskolci tudja, s az is lehet, hogy már a környéken is fújják: ha a hónap harmadik vasárnapja, akkor Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér. Kivéve, amikor ünnepnap van, vagy valamilyen más rendezvény nem engedi, hogy megtartsák a szokott időpontjában – mint most, amikor a húsvétvasárnapot megelőző vasárnapra hirdették meg.

A találkozóhely

A rendezvény a miskolci és a környékbeli termelők, őstermelők és kézművesek ­találkozóhelye, amelyen 40-50 termelő árusítja az ­ízletes, minőségi alapanyagokból készült, sok esetben kézműves termékeit.

Kapható itt minden, több vagy kevesebb, idénytől függően.

– A lényege azonban, hogy ez nem csupán egy vásár, hanem családi nap is, amelyen kellemesen el lehet tölteni a vasárnap délelőttöt – mondja Cserháti Fanni, a Miskolci Termelői Nap szervezője. – Itt lehet jókat cseverészni, csipegetni, eszegetni, esetenként művelődni is, a gyerekeknek játszani, hiszen nekik mindig tartanak valamilyen kézműves-foglalkozást, zenei produkciót vagy bábszínházat. Ebben rejlik a sikere és a titka, s talán abban is, hogy jól megközelíthető, központi és szép helyen van.

Ez nem csupán egy vásár, hanem családi nap is - Cserháti Fanni

Cserháti Fannitól azt is megtudjuk, hogy minden termelői nap egy-egy téma köré épül, ami megjelenik a kínált termékekben és a szervezett programokban is. A tematika kiválasztásánál olyan szempontokat vesznek figyelembe, mint a zöldségek, gyümölcsök érési ideje, a naptári év jellegzetességei, neves és ünnepnapok, valamint a népi ünnepkörök. Így volt ez legutóbb is, amikor a húsvéthoz kapcsolódó portékák és programok jelentek meg a vásáron. S így lesz ez legközelebb is, a májusi termelői napon.