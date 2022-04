Kampányzáró rendezvényt tartott Miskolcon az egyesült baloldali ellenzék. A felszólalók között volt Márki-Zay Péter, az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje is, akinek a stábja az eseményt élőben közvetítette. A helyszín meghatározása a kampánycsapatnak igencsak nehézkesre sikeredett, hiszen az élő videó közvetítési helyszínének Budaörsöt jelölték meg Miskolc helyett, amelyet több perccel a rendezvény kezdete után módosítottak. Márki-Zay Péter beszédében kizárólag az Orbán-kormányt és annak intézkedéseit szidta, valamint a választókat is minősítette: „aki tisztességes és becsületes, az most a kormányváltásra szavaz” – azt sugallva, hogy aki a Fidesz– KDNP-t támogatja, az nem becsületes ember.

A Magyar Honvédséget is minősítette azzal, hogy „a hódmezővásárhelyi páncélosok menetoszlopának bizonyos tagjai még Hódmezővásárhely területét sem tudták elhagyni”, így azt emelte ki, hogy Magyarországot csak a NATO-­csapatok képesek megvédeni, „úgyhogy jöjjenek NATO-­csapatok Magyarországra” – hangsúlyozta beszédében Márki-Zay Péter. A beszéd végén köszönetet mondott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei jelölteknek is, akiket név szerint is felolvasott. Ez sem ment zökkenőmentesen, hiszen az egyesült ellenzék színeiben induló Sermer Ádámot, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-es számú egyéni választókerületében induló jelölt, Sermer Andrásnak olvasta Márki-Zay Péter. Nem ez az első bakija – amely valamilyen névvel kapcsolatos – a baloldali miniszterelnök-jelöltnek, emlékezetes – más esetek mellett –, hogy a székesfehérvári kampányrendezvényén Jeszenszkynek nevezte Zelenszkij ukrán elnököt.