Lenyűgözte

A Műszaki Anyagtudományi Karon látványos, füstölgős, robbanós kísérleteket láthattak az érdeklődők, de kipróbálhatták a formaöntés tudományát is. Forinyák Judit Virág, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium 10. osztályos matematika tagozatos diákja öntött porcelánt, alumíniumot, és már túljutott a fröccsöntésen is. Teljesen lenyűgözte őt az alumíniumöntés, s még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy felnőtt korában anyagmérnökként dolgozzon. Nagy Liliána szintén a Földes Ferenc Gimnázium tanulója, rendkívül jó lehetőségnek tartja, hogy egy nap leforgása alatt egy sor, számára eddig ismeretlen dologgal megismerkedhetett. Ő még gondolkodik, hogy milyen irányba induljon el, de mint mondja, nem zárja ki, hogy itt köt majd ki, hiszen keresettek a mérnökök.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar bemutatóin a lányok a drónokkal, a humanoid robotokkal és a 3D-s nyomtatással is megismerkedhettek, de a Műszaki Földtudományi Kar is remek programokkal várta az érdeklődőket.

Vetélkedő is volt

A laborlátogatások után vetélkedőt tartottak a résztvevőknek. A megmérettetés első 4 helyezettje értékes nyereményekben részesült. A rendezvényt szendvicsebéd zárta.

Szeszákné Luci Andrea rendkívül pozitívan nyilatkozott a program végén a nap tapasztalatairól az Észak-Magyarországnak. A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium tanára az iskola 9. osztályos tanulóit kísérte el a rendezvényre. Meglátása szerint fárasztó, de rendkívül hasznos, szemlélettágító órákat töltöttek a diákok az egyetemen.

– Rengeteg új információval gazdagodtak a lányok a nap folyamán, megismerhették az egyetem által kínált lehetőségeket, ami nagy segítséget nyújthat nekik továbbtanulásuk megtervezéséhez – fogalmazott.

(A borítóképen: Számos bemutató várta az érdeklődőket. Fotó: Kozma István)