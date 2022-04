Az ukrajnai háborús konfliktus kirobbanása óta hatalmas nyomás alatt és megfeszített tempóban dolgoznak az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság munkatársai, hogy minden hozzájuk forduló és az országba érkező menekült ügyét el tudják látni, miközben az alapfeladataiknak is menniük kell tovább. Most riportot készíthettünk a miskolci regionális igazgatóságon, ahol éppen többtucatnyian vártak arra, hogy az ügyüket intézzék. Az iroda előtt és az előtérben csupa ukránul beszélő ember várta türelmesen, hogy sorra kerüljön, köztük rengeteg gyermek.

Az igazgatóságon dr. Lipusz Brigitta rendőr ezredes, az Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság vezetője fogadott minket, elmondva, bizony hetek óta ilyen ügyfélforgalom mellett végzik a munkájukat. A február 24-e óta tartó ukrajnai háborús események jelentősen megváltoztatták a napi ügymenetet az igazgatóságokon, így régiónkban és Miskolcon is.

– Folyamatosak és változóak azok a kötelezettségeink, amelyek a beáramló menekültekkel kapcsolatosak. Amikor elindultak az ukrán határszakaszon érkezőkkel kapcsolatos feladatok, előbb a gyűjtőpontokon teljesítettünk szolgálatot, ami azzal járt, hogy innen a kollégákat átvezényelték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, 0–24 órában ott voltunk és végeztük a regisztrációt. Ezt a regisztrációt a feltételhiányos beutazókkal kapcsolatban kellett elvégezni, illetve aki már ott kinyilvánította a menedékkérelmi szándékát. Aki biometrikus útlevéllel rendelkezik, az szabadon beutazhat Magyarországra, és kilencven napot meg nem haladóan itt tartózkodhat. Aztán a feladatok súlypontja az idő előrehaladtával áttolódott az ország belsejébe, ma már csak egy gyűjtőpont működik kis kapacitással a határon. Most már inkább a Záhonyon keresztül érkezők vannak túlsúlyban, illetve azok jelennek meg nálunk, akik már korábban beérkeztek, de most kérnek a hatóságtól valamilyen segítséget – magyarázza a regionális igazgató.

Legális tartózkodás

A megváltozott helyzetben át kellett súlypontozni a hatósági feladatellátást, a normál ügyfelekkel együtt próbálják az ukrán válsághelyzet kapcsán beérkező ügyfelek helyzetét is kezelni. Ők is érkezhetnek időpontfoglalásra, de dr. Lipusz Brigitta azt mondja, akkora a nyomás az igazgatóságon, hogy már nem tudják abban a rendszerben kezelni az ügyfeleket, mint normál esetben. A napi ügyfélszám a háromszorosára emelkedett, van, hogy 150 feletti ügyfél fordul meg egy nap az igazgatóságukon, így ennek a logisztikai feltételeit is ki kellett építeni.

A különböző szálláshelyeken tartózkodó menekültek kapcsán sok segítő szándékot tapasztalnak, és nagy segítség a munkájukban, ha a szállásadók, karitatív szervezetek felveszik velük a kapcsolatot. Ugyanis általában nagy csoportokról van szó, családokról, sok kisgyerekkel, és szeretnék gördülékenyen kezelni az ügyüket. De ezt csak akkor tudják megtenni, ha fel tudnak készülni az érkezésükre. Így most általában előre elküldik a formanyomtatványt, amelyet használnak, igyekeznek minden adatot előre elkérni, hogy azzal már elkezdjenek dolgozni, és így próbálják minimalizálni azt az időt, amit az ügyfélszolgálaton kell tölteniük a menekülteknek.

– Menedékkérők esetében kérelemátvétel folyik, rögzítjük a kérelmet az erre szolgáló szakrendszerben, leellenőrizzük és az ügyirathoz csatoljuk azokat az okmányokat, amelyek a jogosultságot megalapozzák, és a kérelemátvétel végén adunk egy humanitárius tartózkodási engedélyt, amely a menedékkérelem elbírálása alatt igazolja az ügyfél magyarországi tartózkodását. A menedékkérőkön kívül érkezhetnek olyan ügyfelek is, akik nem akarnak ideiglenes védelmet kérni, de feltételhiányosak, nekik ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást adunk. Illetve találkoztunk már azzal az esettel is – amit szintén támogatunk –, hogy valaki hosszabb távra tervez Magyarországon, és próbálja a maga életét megoldani, legális irányba terelni a tartózkodását. Ebben is igyekszünk segítséget nyújtani. Ennek az eljárásnak a végén egy hosszabb tartózkodásra jogosító engedélyt kap az ügyfél. A menedékes státusz ugyanis ideiglenes védelmi státusz, ami a kapcsolódó uniós jogi környezet okán most 2023. március 4-ig fog fennállni – magyarázza dr. Lipusz Brigitta.

Dr. Lipusz Brigitta munkatársainak nem könnyű fenntartani a napi ügymenet rendszerét. Fotó: Bujdos Tibor

Ha valaki rendelkezik biometrikus útlevéllel, de úgy érzi, hogy nem tud magáról gondoskodni, és szüksége van a magyar állam segítségére, akkor ő is kérhet menedékjogot. Az igazgató említést tett azokról a harmadik országbeli állampolgárokról is, akik Ukrajnában legálisan tartózkodtak, és most a háború elől menekültek. Őket szintén ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolással látják el. Ők vagy megszervezik a hazautazásukat, vagy előfordulnak olyan esetek is, hogy legális irányba terelik a tartózkodásukat. Például sok olyan diákkal találkoznak, akik ukrajnai felsőoktatási intézményben tanultak, és a magyar intézmények részéről már vannak olyan hajlandóságok, hogy vendéghallgatóként átvennék őket. Hozzátette: ehhez azért még egyéb feltételeket is igazolni kell.

Több ezer menedékkérő

Akik pedig nem akarnak hazánkban maradni, azokat határátlépésnél regisztrálja az általános rendőri szerv, és rögtön továbbutazhatnak.

– A hétfő reggel 6 órai adatok szerint Magyarországon 11 157 menedékkérő volt, és a főigazgatóság 11 041 ideiglenes tartózkodási igazolást adott ki. Az összes kérelem több mint harmada az utolsó egy hétben érkezett be, amit okozhat az, hogy a régebb óta itt tartózkodók érzik, hogy nem lesz rövid távú ez a helyzet, illetve a belépők közül is többen lehetnek, akik itt szeretnének maradni. A regionális igazgatóságon február 25-én vettük át az első kérelmet itt, Miskolcon, és azóta jelen ideig összesen 853 menedékkérőt regisztráltunk a régió három megyéjében, Borsod-Abaúj-Zemplénben 581 főt összesen. A társszervek együttműködésének köszönhetően vannak adatok a megyében tartózkodó ukrán menekültekről, amik alapján elmondható, hogy az itt tartózkodók közel hetven százaléka élt a menedékkérelem lehetőségével – mondta el az igazgató.

Dr. Lipusz Brigitta hangsúlyozta, a válság kezdete óta a rendvédelmi szervekkel, illetve a társszervekkel, a megyei védelmi bizottságokkal nagyon szoros együttműködésben dolgoznak, mert ezeknek az embertömegeknek a kezelése, ellátása, elszállásolása nagy feladatot ró minden állami szervre. Folyamatos az adatcsere, pont azért, hogy rövid idő alatt tudjanak jól reagálni a felmerülő problémákra, példaértékű, ahogy együtt tudnak dolgozni.

Akár közmunkában is

Hozzátette: azoknak az ellátása és elszállásolása, akik nem tudnak magukról gondoskodni, és nincsenek abban a szerencsés helyzetben, hogy valamelyik önkormányzat vagy civil szervezet ebben segítse őket, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság feladata. A munkavállalással kapcsolatban már vannak speciális szabályok a menedékkérők vonatkozásában, és sokkal egyszerűbben bekapcsolódhatnak a munkaerőpiacba. Hiányszakmás munkahelyek esetében nincsen szükség munkavállalási engedélyre az eljárás alatt sem. Közmunkába is el lehet őket helyezni, az őket foglalkoztató vállalkozásoknak pedig bizonyos támogatásokra is van jogosultságuk.

A regionális igazgatóság feladatai

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság regionális igazgatóságain kérelemre indult eljárásokkal foglalkoznak, azoknak a külföldieknek az ügyeivel, akik ebben a régióban szeretnének Magyarországon tartózkodni, itt létesítenek szálláshelyet. A kérelmek érkezhetnek a külképviseleteken keresztül, a hivatal elektronikus kérelembenyújtási felületén, illetve az ügyfelek egy részének lehetősége van személyesen az ügyfélszolgálati irodában is ezt megtenni. A tevékenység másik része a Magyarországon a tartózkodási feltételeket nem teljesítő külföldiekkel kapcsolatos kényszerintézkedési eljárások lefolytatása. Ezeknek vagy saját hatósági ellenőrzések az alapjai, vagy pedig a társszervekkel közösen folytatott ellenőrzések, illetve a rendőrség által feltárt jogsértések esetén is intézkednek. Ebben az esetben kiutasító döntéseket hoznak, ha olyan jellegű a jogsértés, akkor hatósági kísérettel távolítják el az országból ezeket a külföldi állampolgárokat. Illetve ezekben az eljárásokban arra is sor kerülhet, hogy a személyi szabadságukban korlátozzák őket.

Ha vonatkozó információra van szüksége az ügyfeleknek, akkor az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság honlapján sok minden megtalálható, például a menedékkérőket megillető jogokkal, ellátásokkal kapcsolatban is.

(A borítóképen: Hajdúné Schneider Katalin r. főhadnagy. Fotó: Bujdos Tibor)