A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A napot 175 országban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. A Föld napja lényege, hogy ne másoktól várjuk a megoldást, mi magunk is tegyünk jobb, élhető jövőnkért és gyermekeink, unokáink jövőjéért.

Ha mindennap teszünk valami apróságot, tudatosan választunk, vásárolunk, közlekedünk, döntünk környezetünk fenntarthatósága érdekében, máris tettünk valamit a változásért. Többek között ezekre is felhívták a figyelmet a Föld-napi program keretében Miskolcon, a Szent István téren.

Fenntartható fejlődés

Színes programokkal várták az érdeklődőket a miskolci rendezvényen. A város összefogásban civil és állami szervezetekkel, városi cégekkel több szemléletformáló és Színes programokkal várták az érdeklődőket a miskolci rendezvényen. A város öszszefogásban civil és állami szervezetekkel, városi cégekkel több szemléletformáló és figyelemfelhívó programmal készült a közönség számára. A megyei katasztrófavédelem egy tűzoltóautóval várta a gyermekeket. A Magyar Madártani Egyesület, a Zöld Kapcsolat Egyesület, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és Miskolc klímanagykövetei is képviseltették magukat, akik és amelyek különböző programokkal kívánták felhívni a környezetvédelem fontosságára a figyelmet.

A szervezők célja a programmal az a szemléletváltás volt, amellyel a jövő nemzedékei számára is élhető maradhat a Föld. Ennek egyik szerves részét képezi, hogy a hulladékokat szelektíven gyűjtsék az emberek, de emellett a hulladékok újrahasznosításának fontosságát is hangsúlyozták a rendezvényen. Fontos kiemelni, hogy a felnövekvő nemzedék csökkentse az ökológiai lábnyomát, az energiafogyasztását, az anyagfelhasználását, ennek keretében az ökojurta is megjelent a rendezvényen az Észak-Magyarország Flórája, Faunája Alapítvány jóvoltából. Az ökojurtában az ökológiai lábnyom csökkentésére irányuló törekvésekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.