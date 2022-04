Megyénk mind a 7 egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjei győztek a vasárnapi országgyűlési választáson, bár jelenleg még nem százszázalékos a feldolgozottság.

Magas részvételi arány

Név szerint: Csöbör Katalin, dr. Kiss János, Riz Gábor, Demeter Zoltán, dr. Hörcsik Richárd, dr. Koncz Zsófia és Tállai András. Közülük dr. Kiss János volt új jelölt, aki dr. Varga Lászlót győzte le a 2-es számú választókerületben. A részvételi arány mindenhol magas volt, a legtöbb állampolgár megyénk 7-es számú egyéni választókerületében járult az urnákhoz, a szavazásra jogosultak 72,21 százaléka, a legkevesebben a 3-as számú választókerületben, itt 55,7 százalék volt a résztvevők aránya. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az országgyűlési választás és a gyermekvédelmi kérdésekről szóló népszavazás egy kisebb incidenstől eltekintve rendben zajlott. Az Észak-Magyarország újságírói ott voltak az urnanyitáson a miskolci 120-as számú szavazókörben, ahol megtudták, milyen előkészületeket tett a szavazatszámláló bizottság a voksolás előtt.

Élőben közvetítettük a Fidesz-KDNP borsodi eredményváróját.

Fontosnak tartották

Beszéltünk a nap első szavazójával, aki elmondta, kötelességének érzi, hogy részt vegyen ezen a fontos eseményen, és támogassa a számára megfelelő pártot és jelöltet. Beszéltünk közismert emberekkel, első választó fiatalokkal és olyanokkal is, akik vasárnap dolgoztak, 24 órás ügyeletben voltak. Ellátogattunk a régiségvásárba, ahol árusok és vásárlók mondták el, mikor volt idejük voksolni, és miért tartják azt fontosnak.

A legkisebb szavazókör

Elkísértük az egyik szavazókör bizottsági tagjait is, akik elvitték a mozgóurnát azokhoz a választókhoz, akik betegségük miatt nem tudtak befáradni a szavazókörbe. Jártunk az ország legkisebb szavazókörében is Debrétén, ahol mindössze 15 név szerepelt a névjegyzékben. Itt találkoztunk azzal a kiskunhalasi házaspárral, akik minden évben az ország legkisebb szavazókörében voksolnak, és akciójukat összekötik egy kis országjáró kirándulással. Megörökítettük azt is, hogyan szavaznak a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjei, este hét után pedig munkatársaink az eredményváró rendezvényekről tudósítottak.

A vasárnapi percről percre tudósításunkat ide kattintva tekintheti meg.