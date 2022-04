Kettős búcsú

Az iskola igazgatója, Velenyák János ünnepi beszédében kiemelte: „Rendhagyó ballagás ez a mai, mert két évfolyam, a 2022-es és az 1972-es végzős diákjai vannak itt ma együtt. Nagyon megtisztelő és megható is egyben, hogy a Bláthy jelenlegi igazgatójaként köszönthetlek benneteket. Ez egyben köszönet is, hiszen azt a nimbuszt, amit szűkebb és tágabb környezetünkben, szakmai berkekben a Bláthy neve jelent, nektek köszönhetjük. Mi jó alapokat örököltünk tőletek, és igyekeztünk iskolánk hírét, rangját továbbvinni. Büszkék vagyunk, hogy ma köztünk vagytok, együtt az utódaitokkal” – mondta, majd a fiatalokhoz szólva így folytatta: „Ti végre valóságosan ballaghattok az elmúlt két év online oktatása után. Nehéz két évetek volt, de ez megtanított titeket az önállóságra, a felelősségvállalásra, és ami a legfontosabb: örülni egymásnak, mikor újra találkozhattatok. Ahhoz, hogy felfedezzünk egy új kontinenst, késznek kell lennünk arra, hogy elhagyjuk a biztos partokat. Most rátok vár egy új kontinens, ez a felnőttkor, annak nehézségeivel, látszólagos szabadságával és függetlenségével. Az út nem lesz könnyű. A jó tanács: amit tanulsz, azt vedd komolyan, értsd meg a dolgok összefüggéseit, és alakíts ki magadban egy olyan szakmai képet, amivel akárhogyan is fordul a világ, boldogulni fogsz” – bocsátotta útjukra a fiatalokat az igazgató.

Ötven év után újra ballagtak, középen Szávó János osztályfőnö

Az ötvenedik évfordulót ünneplő osztállyal együtt vonult az iskola folyosóján egykori osztályfőnökük is, a 89 életévét meghazudtolóan energikus Szávó János tanár úr. Elmondta nekünk, hogy 1968-ban ők voltak az utolsó felvett évfolyam az akkori technikumban, mert akkor ötven évre megszűnt a technikumi oktatás, amely csak nemrég indult újra. A mai szakemberhiány szerinte nagymértékben erre vezethető vissza. „Ez az osztály volt az utolsó végzős évfolyam 1972-ben. Harminckilencen kezdtünk, és harminckilencen érettségiztek le. A tizedik éves osztálytalálkozókor már huszonnyolcuknak volt valamilyen felsőfokú képesítése” – tudtuk meg a tanár úrtól. Érettségi után minden ötödik évben találkoztak, a kapcsolat mindmáig szoros maradt.

A ballagások után hétfőn kezdődik az érettségi, megyénkben 6246 fő jelentkezett a vizsgákra.

(A borítóképen: A tizenkettedik évfolyamra hétfőtől az érettségi vizsgák várnak. Fotók: Kozma István)