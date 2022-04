- Nagyon sokszor koncerteztünk Borsod-Abaúj-Zemplénben, többek között Encsen, Sátoraljaújhelyen és Miskolcon is – emlékezett vissza Bodnár Attila, aki feleségével, Pap Ritával együtt a pandémia előtt is gyakori vendége volt a térség rendezvényeinek, többi között a Szerencsi Csokoládé Fesztiválnak.





Mint arról már korábban is írtunk, a zenész és családja 2004-ben hagyta el Magyarországot, de továbbra is rendszeresen vállaltak itthoni fellépéseket. 2020-ig Ausztriában éltek, majd két évvel ezelőtt újra hazatértek, itthon telepedtek le.





„Azért tartom fontosnak az április 3-ai választást, hogy a mostani irány folytatódjon, és támogatom a kormány politikáját a béke megőrzésében is” – fogalmazott a zenész. Az ukrán-orosz háború kapcsán emlékeztetett arra, hogy teljesen egyet ért a jelenlegi vezetés álláspontjával, hogy „ebből a háborúkból nekünk magyaroknak ki kell maradnunk”. - Nekünk most egy megfontolt, higgadt és bölcs miniszterelnökre van szükségünk – hangsúlyozta hozzátéve, hogy Orbán Viktort már négy alkalommal megválasztották. „Bízom benne, hogy vasárnap is így döntenek a választópolgárok!”.





A térség képviselői közül ő a jobboldali jelöltekkel szimpatizál, nekik szurkol majd a vasárnapi voksoláson, hogy minél több körzetben - köztük Miskolcon is – a Fidesz-KDNP jelöltjei kaphassanak felhatalmazást a választópolgároktól.





Mint elmondta, Koncz Zsófia országgyűlési képviselőnek is nagyon szorít Bodnár Attila, hiszen édesapját is nagyon régóta jól ismerete, így külön is figyelemmel kíséri majd a vasárnapi választás eredményeit. „Zsófiban három képesség egyesült és teljesedett ki: az édesapjától örökölt pedagógusi tehetség és politikai érzék, a tanult jogi végzettség és a fiatal dinamikus lendület és tenni akarás. Ehhez párosul még nála a női lélek figyelmes, jóindulatú, megértő adottsága és így mindenki egy biztonságos jövőt alkotó, szervező személyiséget láthat benne. Biztosan hiszem, hogy tovább fogja vinni édesapja emlékét és lelkületét, a polgári eszméket és Magyarország építésének célját, ahol a boldog élethez való feltételek adottak, ahol esélyt kap a tehetség és a szorgalom" – emelte ki Bodnár Attila.